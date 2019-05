Mia Weber singt in „Hardy’s Bar“

von shz.de

23. Mai 2019, 14:42 Uhr

Auf Sylt ist sie schon lange kein Geheimtipp mehr: Wenn Mia Weber zum Konzert einlädt, ist ein volles Haus vorprogrammiert.

Am kommenden Mittwoch, 29. Mai, tritt die Künstlerin mit dem ganz eigenen Stil wieder in Westerland auf. Unter dem Titel „Ich bin immer in Bewegung“ präsentiert sie ihre Songs in Hardy’s Bar im Hotel Stadt Hamburg, Strandstraße 2 in Westerland. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

. Vielen ist Mia Weber übrigens unter einem anderen Namen bekannt: Annett Kötting, die als Fitnesstrainerin ebenfalls eine große Fangemeinde auf der Insel hat.