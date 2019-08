Mia Weber singt im Beachhouse

von shz.de

21. August 2019, 17:50 Uhr

Westerland | Die Sylter Sängerin Mia Weber tritt am Sonnabend ab 16 Uhr im Beachhouse an der Westerländer Promenade auf. „Ich bin immer in Bewegung“, heißt ihr Programm, bei dem sie Pop und Chanson mit einem gehörigen Schuss Nashville-Countrymusik mischt. Musikalisch unterhalten werden die Besucher auch von DJ Peter Kliem vom Club Rotes Kliff in Kampen.

Sieben Jahre ist es nun her, dass die gebürtige Erfurterin ihren Job als Personalchefin der Veltins-Arena in Gelsenkirchen gekündigt hat und mit ihrem Mann nach Sylt gezogen ist. Erfüllung findet Mia Weber in der Musik: „Musik ist für mich ein absolutes Glücksgefühl. Da kann ich mich fallenlassen. Es ist das Allerschönste zu wissen, dass die Menschen mir zuhören und ich sie berühren kann – das macht mich glücklich.“ Das spürt man nicht nur, wenn sie auf der Bühne steht, sondern hört man auch ihren Songs an, die in enger Zusammenarbeit mit Produzent Stephan Piez entstehen. Es sind Mias Geschichten, die auf sehr unterhaltsame, aber auch berührende Art erzählt werden und im September erstmals auf einem Album unter dem Titel „Immer in Bewegung“ veröffentlicht werden.

Dabei könnten die Lieder gegensätzlicher nicht sein: Auf der einen Seite sind es mitreißende, energiegeladene Songs wie „Aus Prinzip“, „Ars*h“ oder auch „Immer in Bewegung“, die das temperamentvolle Naturell eines Energiebündels widerspiegeln, dass das Leben in jedem Moment voll auskosten und mit jeder Faser ihres Körpers spüren, aber auf keinen Fall mehr faule Kompromisse eingehen und ab und zu durchaus auch mal provozieren möchte.

Das Konzert im Beachhouse (Westerland, Käpt’n-Christiansen-Str. 41a) war eigentlich schon am 20. Juli geplant, wurde aber wegen des schlechten Wetters abgesagt. Der Eintritt ist frei.