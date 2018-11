Menschenknäuel am FKK-Strand

von shz.de

30. November 2018, 11:09 Uhr

Künstliche Intelligenz, also KI, breitet sich immer mehr aus, wird bald auch unser Leben bestimmen. In seiner schönsten Form passiert das schon mit dem Sprachassistenten Echo und dem Streamingdienst Spotify. Kein Stress mehr mit tumben Moderatoren dödeliger Sender. Du sagst, was du willst und Alexa dudelt die Musik, die du magst.

Die Chinesen sind schon viel weiter. Gesichtserkennungs-Software identifiziert dort jeden überall. Neulich, so schreibt die „Süddeutsche Zeitung“, wurde die Geschäftsfrau Dong Mingzhu beschuldigt, eine rote Fußgängerampel missachtet zu haben. Das bedeutet: Minuspunkte auf dem Sozialkonto. Sie jedoch bestritt diesen Vorwurf. Daraufhin stellte sich heraus, dass die Überwachungs-Kamera ein Werbefoto von Frau Dong auf einem Bus erfasst hatte und sie darauf hin an den Pranger stellte. Die Polizei räumte den Fehler ein. Und das ist die eigentliche Nachricht: Es ist (in Peking) kein Sack Reis umgefallen, nein, die Polizei hat einen Fehler eingeräumt. MI. Menschliche Intelligenz.

Der Datenschutz verhindert bei uns den Einsatz von Gesichtserkennungs-Software. Schade eigentlich. Vorschlag: Wir wissen alle, dass sich Hunde über die Jahre visuell ihrem Herrchen angleichen. Oder umgekehrt. Irgendwann sehen die sich zum Verwechseln ähnlich, was für den Hund oft bedrückend ist. Da könnte

man doch mit modernster Überwachungstechnik jeden in die Friedrichstraße kackenden Hund aufzeichnen und so auch sein Herrchen identifizieren. Anschließend dann wird wegen dieser Ordnungswidrigkeit sein Konto geräumt. Äh, Sie haben einen Hund? Und Sie lieben ihn, obwohl er so aussieht wie Sie? Und Sie sind schon im Dispo? Na gut, dann nicht. War nur so ne Idee….





Da Fußball hier in Deutschland total an Bedeutung verloren hat, müssen wir uns

nach etwas Anderem umschauen. Was passt nach Sylt? Ein neuer Sport aus Indien ist gerade dabei, die Welt zu erobern. Das berichtet die „Taz“ in einem großen Artikel: Kabaddi. Die Regeln sind eigentlich simpel: Ein Spielfeld zehn mal 13 Meter, zwei Mannschaften zu je sieben Spieler. Abwechselnd geht jeweils ein Spieler in die gegnerische Hälfte, um möglichst viele Spieler zu berühren, was die verhindern müssen. Der Gag dabei ist: Er hat dafür maximal 30 Sekunden Zeit. Und während seines Angriffes darf er nicht einatmen. Um das dem Schiedsrichter gegenüber anzuzeigen, muss er ständig „Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi“ sagen. Wenn er dann einen oder mehrere Spieler berührt hat, muss er zurück in seine Spielhälfte (30 Sekunden!) Das können die gegnerischen Spieler jedoch verhindern, indem sie sich auf ihn stürzen. Toll! Kraft, Strategie, Eleganz, Menschenknäuel. Ein schönes Spiel für den FKK-Strand – irgendwie intimer als das Gemöpse beim Volleyball.





Nachtrag: Würde „Kabaddi“ das neue Modespiel auf Sylt werden, könnten die Spieler statt „Kabaddi“ ja auch den Namen ihres Sponsors brabbeln: „Sansibar, Sansibar, Sansibar.“ Oder „Königspilsner, Königsp…“ na gut, Sie wissen schon.

Und die Absteiger in die 3. Liga? „Regionalbahn, Regionalbahn, Regionalbahn.“