19. November 2019, 16:53 Uhr

Eine ebenso ungewöhnliche wie sehenswerte Ausstellung ist seit vergangenem Sonntag in der Stadtgalerie Alte Post zu sehen. Unter dem Titel „Lebenskünstler Sylt“ sind neben Arbeiten der Malschule der Lebenshilfe auch Porträts ihrer Bewohner zu sehen. Gemälde, die berühren, weil sie Menschen zeigen, die in der Regel nicht von Künstlern auf Leinwand gebracht werden. Wie es dazu kam, was diese Schau so besonders sein lässt und welche Wirkung sie bei den Betrachtern bisher ausgelöst hat, schildert Oliver Marco Pohl, Geschäftsführer der Lebenshilfe Sylt, in einem Exklusivbeitrag für die Sylter Rundschau.

Carsten steht am Eingang und fragt die Ankommenden, ob sie ihn schon gesehen hätten. Ein Lächeln folgt darauf. Im Angesicht des aufgeregten Fragestellers ein herrlich surreal anmutender Moment. Selbsterklärend wird es in der Stadtgalerie Alte Post, wenn die vielen Besucher ergriffen vor den 20 Kunstwerken stehen. Eines davon bildet auch Carsten ab.

Die Ausstellung Lebenskünstler Sylt durfte ich mit vorbereiten und konzeptionieren. Vor eineinhalb Jahren stellte ich mir die Frage, wie es denn wäre, wenn nicht immer nur Prominente porträtiert würden? Sondern wie meine Mutter sagen würde, Menschen, von denen man echte Freude lernen kann? Also Persönlichkeiten der Lebenshilfe!

Dieser Gedankefiel in den Raum und verselbstständigte sich und gehörte fortan einem Kreis von Kreativen. Henning Schrader Fotograf, Oliver von der Lippe Architekt und Leon von der Lippe ein Hamburger Maler waren elektrisiert. Die Idee wuchs. Es sollten durch Öl auf Leinwand Menschen mit Handicap als Persönlichkeiten dargestellt werden. Nichts fotorealistisches, aber erkennbar und etwas aufnehmend, was auch den Porträtierten gefallen würde. Es sollte auch jenen gerecht werden, die mit den Augen reden, weil sie keine Worte haben. Deren Zugang zur Welt wir nicht immer entschlüsseln können. Die Bilder sollten unverkäuflich sein, weil sie den Porträtierten von Anfang an gehören würden.

Ein paar Wortezu dem Umfeld der Lebenskünstler: Die Lebenshilfe Sylt gibt 19 Menschen ein Zuhause, die nicht nur im Alter sondern auch in Ihrer Besonderheit oder Behinderung heterogen sind. Einige sind aufgrund Ihrer Mobilität und ihrer Extrovertiertheit kleine lokale Berühmtheiten. Andere aus der Gemeinschaft meistern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Assistenz. Wieder andere benötigen umfassende Unterstützung auch in pflegerischer Hinsicht. Einige wiederum reagieren aufgrund Ihrer kognitiven und hirnorganischen Fähigkeiten sehr auffällig auf die Reize der Umwelt.

Mir oblag es für das Projekt in ideeller und finanzieller Hinsicht zu werben. Bei der Lebenshilfe sind Türen für Ideen durch den Vorstand und bei den Mitarbeitenden und Wohnenden so breit, dass immer mit Rückenwind gestartet werden darf. Dieses Vorhaben entwickelte einen besonderen Spirit und erfuhr Zuneigung. Danken möchte ich hier stellvertretend Elke Harms und Petra Nies von den Sylter Kunstfreunden, Linda Ditger, Birte Petersen, sowie den Familien Kellenberger, Bock und Krähling.

Menschen in der bildenden Kunst zu porträtieren ist so alt, wie die Malerei selbst. Meist waren es Aufträge betuchter Potentaten, Mäzene oder seit geraumer Zeit Politiker – die Dargestellten haben oder hatten zumeist einen großen Bekanntheitsgrad. Leon von der Lippe schuf Kunstwerke, die dem Betrachter durch Frontalansicht, Viertelprofil und Profilansicht eine stimmige und intime Sicht auf Sylter Persönlichkeiten geben. Sie stehen in der Tradition des Expressionismus und verbinden sich wunderbar mit den Anfängen der Malschule der Lebenshilfe. Diese wurde 1994 vom Sylter Maler Günter Winkler gegründet und geleitet, um Menschen mit Behinderungen das Zeichnen und Malen nahe zu bringen. Nach Winklers Tod wurde die Malschule von Brigitte Bredow und Karl Peter Pfnür weiter geführt. Mit dem Sylter Künstler, Thomas Landt, der sie 2013 übernahm , wurde daraus die Marke Lebenskünstler Sylt.

In der Stadtgalerie sind jetzt die Werke der Lebenskünstler und die Porträts der Lebenshilfe-Bewohner zu sehen. Die Gemälde werden auf Staffeleien oder an den Wänden hängend präsentiert. Von den Decken hängen die wunderbar komponierten Druckgrafiken, die ein Teil der Porträtierten mit Unterstützung des Sylter Künstlers Thomas Landt schufen.

Bei der Vernissage offenbarten sich so besondere Begegnungen: Einmal von den Menschen mit sich selbst Angesichts ihrer Porträts: Das bin ich. Ich bin dahinten. Ungläubig und doch voll unverkrampftem Stolz. Zuweilen still genießend. Selbstverständlich und voller Glück dabei.

Auch bei den Angehörigen erlebten wir ergreifende Momente. Eine Dame mit Rollator sieht Ihren Enkel auf dem Bild und ruft zärtlich: Mein Junge! Mit dieser Liebe in der Stimme, zu der nur eine Großmutter fähig ist. Eine Mutter weint, weil sie nicht für möglich hielt, dass ihr Kind mit einem solchen Geschenk so öffentlich gewürdigt wird. Ein Vater der schmunzelnd fragt, ob er jetzt auch prominent ist, weil sein Sohn ausgestellt wird.

Die Stadtgalerie Alte Post war sehr gut besucht und hatte diese schöne Atmosphäre, wenn Qualität und Empathie sich vermählen. Dieses Erlebnis ist sogar auf Sylt besonders...