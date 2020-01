Beim „Kampeneum“, das am 1. Mai 2020 in Kampen stattfindet, klären Experten und Praktiker auf, wie man jünger und gesünder altert

Kampen | Älter werden, ohne sich alt zu fühlen, dabei gesund und geistig fit zu bleiben - wer von uns wünscht sich das nicht? Die gute Nachricht vorweg: Dieser Traum ist in greifbare Nähe gerückt! Und dazu braucht es nicht mal Hightech-Medizin. Mit gesunder Ernährung, zielgerichteter Bewegung und einer positiven Lebenseinstellung kann man der Natur ein ordentliches Schnippchen schlagen, das behauptet zumindest die Wissenschaft.

Soll es tatsächlich so einfach sein? Ist es wirklich möglich, biologische Prozesse aufzuhalten und altersbedingte Krankheiten zu vermeiden oder gar zu heilen? Die Forschung jedenfalls ist auf dem besten Wege, den biologischen Code des Alterns zu entschlüsseln. Und auch das „Kampeneum“ will es unter dem Motto „Denkanstöße von der Insel“ nach seiner gelungenen Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr genauer wissen: Was müssen wir tun, damit wir länger jünger bleiben als es unser chronologisches Alter vorgibt? Was braucht es, damit wir sagen können „Mensch Alter, mich kriegst Du nicht?“

„Am 1. Mai beantworten führende Köpfe aus Medizin, Wissenschaft und der Praxis diese und andere Fragen“, teilte Kampens Tourismus-Direktorin Birgit Friese mit. „Meine Vision ist, dass ausgewiesene Fachleute einem interessierten Laienpublikum auf leichte, unterhaltsame Art vermitteln: Niemand muss schicksalsergeben hinnehmen, dass der menschliche Körper mit knapp 30 Jahren biologisch gesehen seinen Zenit überschritten hat.“

Gemeinsam mit der Sylter Osteopathin Pia Möller, die nach der erfolgreichen Premiere erneut die wissenschaftliche Leitung verantwortet, haben Birgit Friese und der Tourismus-Service Kampen dazu Referenten verschiedener Disziplinen eingeladen, die mit ihrer Expertise die Teilnehmer des der Veranstaltung inspirieren und nicht zuletzt darin bestärken wollen, einen eigenen, maßgeschneiderten Weg im Umgang mit dem Älterwerden zu finden.

Laufpapst Dr. Matthias Marquardt liefert neben NDR-Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedl und der Glückshormon-Spezialistin Prof. Dr. Birgit Liss die neuesten wissenschaftlich-medizinischen Informationen, während die beiden Insulaner Johannes King, unter anderen mit zwei Sternen ausgezeichneter Gastronom und Hotelier sowie Küchenchef Dietmar Priewe vor allem Erfahrungen aus ihrer beruflichen und persönlichen Praxis zum Thema teilen wollen.

Die Veranstalter sind sich sicher: Fünf führende Köpfe, dazu das gesunde Reizklima auf Sylt, die beruhigende Wirkung der Schönheit etwa der Kampener Natur, einmal weg von der Hektik des Alltags runterzukommen und tief durchzuatmen, beim Strandspaziergang neue Kraft und Energie zu tanken, all das gekoppelt mit anregend-geistiger Nahrung und praktischen Tipps – besser als beim „Kampeneum“ kann man gar nicht beginnen, dem Alter den Mittelfinger zu zeigen.

Die Moderation der Veranstalterung übernimmt Pia Möller, die sich in ihrer osteopathischen Praxis auf Sylt seit Jahren dafür engagiert, Ärzten und Patienten die Chance der stärkeren Vernetzung aller medizinischen Fachdisziplinen näher zu bringen. Daneben arbeitet sie journalistisch und als Moderatorin. Schulmedizin in aktiver Verbindung mit alternativen Heilmethoden, mit Sport, Ernährung mit dem selbstverantwortlichen Patienten im Mittelpunkt - das ist Pia Möllers Ideal für die Medizin der Zukunft.







Die Referenten





Johannes King, Gastronom & Hotelier: „Ernährung und Gesundheit im Kreislauf der Natur“

Johannes King gehört als Sylter 2-Sterne-Koch zu den Besten des Landes. Er empfiehlt, sich ganz bewusst im Kreislauf der Natur zu ernähren und im Einklang mit den Jahreszeiten zu kochen. Weil Produkte in ihrer Hochsaison das Maximum an Nährstoffen und Aromen liefern, leisten sie automatisch einen enorm wichtigen Baustein zu unserer Gesundheit.



Dr. Matthias Marquardt

Facharzt für Innere Medizin & Sportmedizin

„ActiveAge: Wie alt bin ich wirklich?“

Dr. Matthias Marquardt zählt zu Deutschlands bekanntesten Sportmedizinern. Der begeisterte Läufer verfasste u.a. den Bestseller „Die Laufbibel“. Neben seiner sportlichen Expertise ist er als Fachmann für Motivation, Gesundheit und Ernährung gefragt, der Menschen dabei hilft, ihre Gesundheit zu erhalten und Vitalität zurückgewinnen zu können.



Prof. Dr. Birgit Liss, Professorin für Physiologie, Biochemikerin und Molekularbiologin: „Wie mein Gehirn jung bleibt!“



Prof. Dr. Birgit Liss forscht über Nervenzellen im menschlichen Gehirn. Dabei interessiert sich die Leiterin des Instituts für Angewandte Physiologie an der Uni Ulm besonders für das Dopamin - ein sogenanntes Glückshormon, das mitverantwortlich für unser Wohlbefinden ist. Durch ihre faszinierenden Erkenntnisse gilt die Neurophysiologin als führend auf ihrem Gebiet.



Dietmar Priewe, Küchenchef: „Jünger essen mit Genuss“

Dietmar Priewe war selbst jahrelang übergewichtig und alles andere als gesund. Der Sylter Koch hat nach einer Umstellung seiner Ernährung nicht nur etliche Kilos abgespeckt, er nimmt auch erfolgreich an Marathonläufen teil und hat seine zahlreichen Allergien besiegt - mit Mitte 40 fühlt er sich nun fitter und gesünder als je zuvor.



Dr. Matthias Riedl, Facharzt für Innere Medizin & Diabetologe: „Iss Dich gesund: Krankheiten vorbeugen, lindern, heilen“

Dr. Matthias Riedl ist NDR Ernährungsdoc, Beststellerautor und Deutschlands prominentester Ernährungsmediziner. Er kämpft für eine bessere Therapie und Prävention von ernährungsbedingten Erkrankungen. Dazu hat er Europas größtes Zentrum für Ernährungsmedizin und Diabetologie gegründet - das medicum Hamburg. Er verrät u.a. seine Erfolgrezepte.

Kampen|eum im großen Saal des Kaamp-Hüs am Freitag, 1. Mai. Tickets und weitere Informationen beim Tourismus-Service Kampen unter 04651/46980 sowie bei allen insularen Vorverkaufsstellen.