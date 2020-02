Wenningstedt-Braderup : Mehrere Einbrüche – Polizei sucht Zeugen

Betroffen sind Häuser in der Seestraße, Seedüne und der Fernsicht. In allen Fällen wurden Fensterscheiben eingeworfen.

Avatar_shz von Marle Liebelt

04. Februar 2020, 08:11 Uhr

Wenningstedt-Braderup | In den vergangenen fünf Tagen kam es in Wenningstedt-Braderup zu fünf Einbrüchen. Betroffen sind Häuser in der Seestraße, Seedüne und der Fernsicht. In allen Fällen haben sich die Täter durch Einschlagen von Fensterscheiben mit Steinen Zutritt in die Wohnungen verschafft.

Täterbeschreibungen

In einem Fall konnte ein Zeuge Hinweise auf verdächtige Personen geben, die sich am 29. Januar im Bereich der Seestraße/Seedüne aufgehalten haben sollen. Er beschrieb zwei junge Männer, die etwa 20 Jahre alt, von schlanker Statur und zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß sind. Beide waren dunkel Bekleidet, einer der beiden hatte dunkle Haare, der andere trug eine Basecap sowie einen Rucksack.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise, die der Kripo Sylt unter der Telefonnummer 04651/70470 gemeldet werden können.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?