Mehr Raum fürs Rad

Verkehrsausschuss und Ortsbeirat einig über neue Westküstentrasse / Radfahrer und Fußgänger bekommen getrennte Wege

Sylt | „Es ist einfach irre auf diesen schmalen Wegen und sehr gefährlich.“ So fasste Roland Klockenhoff auf der Sitzung des Verkehrsauschusses die Situation auf den Sylter Radwegen zusammen. Umso mehr zeigte sich der grüne Ausschussvorsitzende mit dem Beschluss zufrieden, den die Mitglieder am Mittwochabend in der gemeinsamen Sitzung mit dem Ortsbeirat Westerland fassten: Der neue Westküstenradweg soll die Fußgängerzone der Inselhauptstadt in Nord-Süd-Richtung an der Andreas-Dirks-Straße queren. Damit endet ein rund einjähriger Findungsprozess über mehrere so genannte Fahrradwerkstätten und diverse Ausschusssitzungen. Jetzt geht es an die Planung.

„Der Beschluss ist ein gutes Signal“, sagte auch Kay Abeling (CDU) als Vorsitzender des Ortsbeirates. Sylt müsse in Sachen Radwege dringend etwas unternehmen. „Der Radverkehr nimmt zu, die Zahl der Elektroräder auch.“

Der nun gefundene Kompromiss sieht vor, dass Radfahrer von Norden kommend zunächst wie bislang am Brandenburger Strandaufgang zwischen Wyn-Hotel und Düne, dann jedoch über den Parkplatz und am ISTS-Gebäude vorbei durch die Andreas-Dirks-Straße fahren sollen. Die Radspuren sollen - wo möglich – vier Meter breit sein.

Die Varianten, die den Radverkehr durch die Elisabethstraße leiten, sind damit eigentlich vom Tisch. Jedoch soll laut Beschluss angestrebt werden, die heutige Einbahnstraße für den Radverkehr zu öffnen.

Von dieser Öffnung hält Michael Knote als Vertreter der dortigen Gewerbetreibenden wenig. Aber: „Mit einer Verkehrsberuhigung, wie sie jetzt angedacht ist, kann ich und können die Anlieger hier gut leben“, kommentierte der Betreiber des Harley-Davidson-Shops.

Im Frühjahr hatten die Geschäftsleute in der Elisabethstraße gegen einen Vorstoß von Grünen und CDU protestiert. Beide Fraktionen hatten die Straße mindestens temporär in eine Fußgängerzone umwandeln wollen.

Hans Jessel hätte das gar nicht schlecht gefunden. Als Profi-Fotograf ist der Sylter ständig auf der Insel unterwegs und immer mit dem Fahrrad. „Ich habe mein Auto vor mehr als zehn Jahren abgeschafft“, erzählt er. Es gebe einfach zu viele davon auf Sylt. Jessel freut sich darüber, dass die Ausbaupläne langsam Gestalt annehmen. Grundsätzlich seien die Radwege auf der Insel viel zu schmal, um der wachsenden Zahl an Radlern gerecht zu werden. Hinzu komme, dass es vor allem unter den E-Bike-Piloten viele Unerfahrene gebe. „Ich weiche deshalb regelmäßig auf die Straße aus – und erlebe mindestens ein bis zwei brenzlige Begegnungen mit Autos in der Woche.“

Der Autoverkehr sei einer der Gründe, warum sie inzwischen gar nicht mehr mit dem Fahrrad unterwegs sei, erzählt eine Westerländerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Jeden Morgen wandert sie von der Himmelsleiter bis nach Wenningstedt – um fit und gesund zu bleiben. Schon häufiger hätten ihr dabei aber beinahe Radfahrer einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagt sie. So gebe es viele Radler, die auf dem reinen Fußweg zwischen Seenot und Nordseeklinik unterwegs und sich keiner Schuld bewusst seien. „Die fordern dreist ihr Recht, das ihnen gar nicht zusteht“, beschreibt die ältere Frau.

Bald dürfte ihr das nicht mehr passieren. Die neue Trassenführung trennt konsequent Fuß- und Radwege. Eine gute Idee, findet die Wanderin. Unabhängig davon gebe es für die Konflikte nur eine Lösung: „Wir müssen alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen.“