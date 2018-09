Kinderbetreuung auf Sylt : Mehr Plätze für jüngste Sylter

Neue Räume in Sylt-Kita „Am Nordkamp“ eingeweiht / Anzahl der Krippenplätze auf 70 erhöht / Nur noch wenige Kinder auf Warteliste

von shz.de

23. September 2018, 19:20 Uhr

Pünktlich zum Weltkindertag haben vergangenen Donnerstag die Hort- und Krippenkinder der Sylt-Kita „Am Nordkamp“ ganz offiziell ihre neuen Räume bezogen. Die beiden neuen Krippengruppen „Wattwürmer“ und „Inselküken“ bieten jetzt jeweils zehn Plätze für die Kleinsten von Platz für jeweils zehn Kinder von einem bis drei Jahren – insgesamt gibt es damit 70 Krippenplätze, 30 am Nordkamp und 40 in der alten Realschule, und es können fast alle gesetzlichen Ansprüche auf einen Betreuungsplatz erfüllt werden.

Nur sieben Kinder stünden nunmehr noch auf der Warteliste, wie Bürgermeister Nikolas Häckel in seinem Grußwort anlässlich der Eröffnung berichtete. Die Räume, in denen sich die neuen freundlichen Spielzimmer für die Jüngsten finden, sind frei geworden, weil auch für die Großen umgebaut wurde. Die Hortkinder sind aus dem Kindergartenbereich in einen ehemaligen Klassenraum der Grundschule umgezogen, drei neue Räume wurden hier für die 45 Grundschulkinder geschaffen.

Ingesamt 227 500 Euro hatte die Gemeinde für die Umbauten eingeplant. Laut Projektleiter Leif-Ole Nolte vom Kommunalen Liegenschaftsmanagement (KLM) wurde das Budget weder über- noch unterschritten, weitere 63 500 Euro wurden in den Außenbereich investiert. Die Teilbereichsleiterin der Sylt-Kita „Am Nordkamp“ Christina Kosmehl nutzte die feierliche Eröffnung vor allem dazu, sich bei ihren Mitarbeitern zu bedanken und ihnen zum Umzug symbolisch Brot und Salz zu überreichen. Nur etwas weniger als zwei Monate hat der Umbau gedauert. Die Bauzeit von 28. Mai bis 23. Juli hat den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kita trotzdem einiges abverlangt, schließlich fanden die Arbeiten und der Umzug mitten im laufenden Betrieb statt.

Der anschließende Rundgang durch die neuen Räume zeigte, worauf sich die kleinen Sylter in Zukunft freuen können: Lichtdurchflutete Räume, Rückzugsmöglichkeiten, reichlich Spielgelegenheiten und liebevoll dekorierte Wände. Bürgermeister Häckel war besonders vom Werkraum im Hortbereich begeistert: „Hier gibt es von der Laubsäge bis zum Webrahmen alles, womit ich selbst als Kind gerne hantiert habe.“ Er ließ sich vor Begeisterung über die neuen Räume sogar zu einer kleinen Vorlesestunde mit Christina Kosmehl hinreißen – als Zuhörer selbstverständlich.