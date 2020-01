„Mehr als nur ein Hobby“

Dass ein Hund nicht nur ein Haustier sein kann, stellen die Sylter Rettungshundestaffeln unter Beweis

Avatar_shz von ago

08. Januar 2020, 17:45 Uhr

Sylt | Haustier, Familienmitglied, Freund, Begleiter und Bewacher – ein Hund kann vieles für seinen Besitzer sein. Manchmal sogar Lebensretter.

Zwei Rettungshundestaffeln gibt es zur Zeit auf Sylt: Die im Jahr 2007 gegründete Staffel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die etwas jüngere, 2016 gegründete, Staffel der Johanniter. Doch was muss der Vierbeiner überhaupt können, um als Rettungshund in den Einsatz zu gehen?

Der Begriff der Rettungshunde teilt sich in zwei Sparten auf: Die Mantrailer und die Flächensuchhunde. Letztere suchen selbstständig weiträumige Gebiete ab. „Alles was sitzt, steht, läuft, liegt oder hängt wird von den Hunden angezeigt“, erklärt Sandra Brandt von der DRK-Rettungshundestaffel. Anzeigen bedeutet, dass der Hund so lange vor der gefundenen Person steht und bellt, bis der Hundeführer bei ihm ist. „In 20 Minuten schaffen die Hunde ganze 30 000 Quadratmeter Fläche“, weiß Simone Bahnsen von der Johanniter Rettungshundestaffel auf Sylt. Ihre Hündin Luna ist der einzige geprüfte Mantrailer der Johanniter-Staffel. Mantrailer gehen dem Individualgeruch eines Menschen nach. Sie verfolgen eine spezielle Spur, die ihnen zuvor durch einen Geruchsgegenstand angezeigt wurde. „Luna und ich haben die Prüfung nach 16 Monaten bestanden“, eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass die Vorbereitung für die Prüfung im Normalfall zwei bis drei Jahre dauert. Denn nicht nur die Vierbeiner müssen trainiert werden. Zur Prüfung kann man nur als Team antreten – jeder Hund hat einen festen Hundeführer. „Es kommt darauf an, dass die Hunde ihren Hundeführern vertrauen“, erklärt Bahnsen. Gerade wenn die Tiere sich in fremden Gebieten unsicher sind, müssen die Hundeführer die Situation einschätzen können. Daher werden auch sie geschult: In insgesamt zwölf Modulen müssen die Hundeführer unter anderem eine Sanitätshelferausbildung, einen Funkkurs, einen Kurs zur Orientierung mit Karte sowie einen Erste-Hilfe–Kurs für Hunde absolvieren. Dazu kommt, dass der Vierbeiner die erste Prüfung vor seinem siebten Geburtstag bestanden haben muss – ansonsten ist das Tier zu alt und scheidet aus. Im Falle einer bestandenen Prüfung tritt das Team alle zwei Jahre zur Folgeprüfung an. „Daher ist es natürlich sinnvoll, so früh wie möglich mit dem Training anzufangen“, so Simone Bahnsen. Mit ihren beiden Golden Retrievern hat sie bereits mit zehn Wochen das Training begonnen.

Nicht alle Hunderassen sind als Rettungshund geeignet: „Man achtet schon darauf, dass die Hunde das körperlich auch schaffen“, so Simone Bahnsen. „Möpse oder französische Bulldoggen sind beispielsweise nicht gut geeignet“, bestätigt auch Sandra Brandt. Und zu groß darf der Hund natürlich auch nicht sein: „Eine Dogge bekäme irgendwann Gelenkprobleme.“ Grundsätzlich eignen sich Rassen, die gut laufen können und eine etwas längere Schnauze haben.

Die Rettungshundestaffel der Johanniter war in diesem Jahr auf fünf Einsätzen – unter anderem auch in Braunschweig und Hannover. „Wir sind mittlerweile mit vielen Hundestaffeln befreundet“, erzählt Simone Bahnsen. Oft besuchen die Hundestaffeln einander, trainieren gemeinsam und tauschen sich aus. „Da kann es vorkommen, dass wir vor Ort mit zu einem Einsatz dürfen.“

Kommt es zum Einsatz, fragen die Hundeführer zunächst einmal Gefahrenquellen für die Hunde wie Hochspannungsleitungen, Autobahnen oder Gleise ab. „Wir würden unsere Hunde im Einsatz nie einer Gefahr aussetzen“, sagt Simone Bahnsen. Dazu gehört auch, dass die Vierbeiner im Einsatz und während des Trainings ihre Kenndecken tragen – dadurch soll verhindert werden, dass die Vierbeiner in den Wäldern versehentlich geschossen werden.

Die beiden Staffeln trainieren mehrmals die Woche – bei Wind und Wetter geht es raus, meistens für mehrere Stunden. „Die Hunde sind hinterher tiefenentspannt“, lacht Christian Poetzsch, Bereitschaftsleiter beim DRK. Einen Großteil seiner Zeit verbringt auch er „in roten Klamotten“. Entweder als Teil der Hundestaffel oder aber im Bereitschaftsdienst des DRK – zum Beispiel bei Einsätzen beim Surf World Cup. „Wir fühlen uns in der Gemeinschaft einfach wohl, da macht man das gerne“, bestätigt auch Sandra Brandt. Die Einsätze der Hundestaffel des DRK beschränken sich ausschließlich auf die Insel. Doch auch hier ist das Einsatzspektrum riesig – vom betrunkenen Jugendlichen, der abends nicht nach Hause kommt, über Badegäste, die nur mal eben vom Strand wegwollen ohne Bescheid zu sagen, bis hin zur dementen Dame, die plötzlich verschwunden ist, haben die Einsatzkräfte schon alles erlebt.

Egal ob Johanniter- oder DRK-Rettungshundestaffel – Poetzsch, Brandt und Bahnsen sind sich einig: „Es ist mehr als nur ein Hobby.“ Simone Bahnsen lächelt, wenn sie über die Arbeit mit den Hunden redet: „Für unsere Staffel würden wir alles tun!“