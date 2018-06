Sylter Bahnverkehr : „Mehr als im Verkehrsvertrag gefordert“

DB-Flottenmanager Stefan Kloppenburg antwortet auf Fragen zur Bahnproblematik.

13. Juni 2018, 18:22 Uhr

Als Flottenmanager Netz West ist Stefan Kloppenburg für die Fahrzeuge der Marschbahn verantwortlich. Der Diplom-Ingenieur für Schienenfahrzeuge arbeitet seit 1992 bei der Deutschen Bahn und kümmert sich nun um die 90 Wagen, 15 Loks und drei Triebwagen der Marschbahn-Flotte.

Herr Kloppenberg, was ist Ihre Aufgabe als Flottenmanager?

Ich sorge für die Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Bei der Marschbahn-Flotte ist das eine ganze Menge Arbeit. Denn wir haben bei den von uns gemieteten Loks und Wagen seit der Übernahme von der Nord-Ostsee-Bahn verschiedene Herausforderungen. Etwa die Schäden an den Kurzkupplungen 2016, die zu einigen Folgeschäden führten und die wir seitdem in regelmäßigen Intervallen untersuchen müssen. Hinzu kommen regulär anstehende Arbeiten wie die Drehgestellrevision. Wir halten allerdings drei Ersatzparks vor – was mehr ist als im Verkehrsvertrag gefordert – und können so Werkstattzeiten etwas abfedern.

Was bedeutet die Drehgestellrevision für die Verfügbarkeit der Flotte?

Die Drehgestelle der Wagen erreichen nach und nach ihre Laufleistungsgrenze. In einem Drehgestell sind Räder extra drehbar eingebaut, damit die Züge auf den starren Schienen enge Kurven fahren können – das Drehgestell übernimmt quasi die Lenkung. Diese Drehgestelle bauen wir im Werk nun aus, prüfen, überarbeiten und montieren sie wieder. Für einen Park mit sechs Wagen benötigen wir dafür vier Wochen. Drei Wagenparks haben wir bereits überholt, zwölf folgen noch bis Ende 2019. Das bedeutet leider, dass regelmäßig ein Wagenpark im Fahrzeugpool fehlen wird. Wir arbeiten allerdings intensiv daran, die Standdauer während der Revision zu verkürzen.

Wie sieht es mit weiteren Verbesserungen in den Zügen aus?

Alle Fahrzeuge erhalten als nächsten Schritt ein sogenanntes Refresh im Auftrag der NAH.SH. Dabei sollen einige Änderungen den Reisenden mehr Komfort bieten. Welche genau das sein werden und wann sie erfolgen, plant das Land derzeit. Dafür müssen die Züge natürlich auch für längere Zeit in eine Werkstatt. Deshalb erarbeiten wir derzeit zusammen mit Paribus und der NAH.SH ein Konzept, sodass wir während der Umbauzeit möglichst keine Fahrzeugengpässe haben werden.

