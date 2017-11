Veranstaltungen auf Sylt : Meerkabarett will es noch einmal versuchen

vergrößern 1 von 1 Foto: Syltpicture 1 von 1

Nach großen Verlusten 2017 wird das Jahr in dem das Meerkabarett sein 25-jähriges Bestehen feiert richtungsweisend. „Wenn der Besucherschnitt 2018 wieder unter 300 Besucher pro Veranstaltung liegt, dann habe ich keine Lust mehr. Wenn die Nachfrage nicht da ist, dann macht das keinen Sinn.“ Geschäftsführer Joachim Wussow fand in der jüngsten Sitzung des Schul-, Jugend-, Kultur- und Sportausschusses des Gemeinde Sylt klare Worte über die Zukunft des Meerkabarettes. Er musste nach der Saison 2017 eine Verlustübernahme von 40 000 Euro anstatt der geplanten 25 000 Euro beantragen, weil zu wenig Besucher den Weg zu den Veranstaltungen nach Rantum gefunden hatten. Für die künftigen Jahre ab 2018 hat er deshalb gleich 50 000 Euro beantragt, einem Antrag dem der Ausschuss in dieser Form nicht zustimmen wollte, obwohl sich fast alle Fraktionen wohlwollend über die Bedeutung des Meerkabaretts für die Insel zeigten und durchaus Verständnis für die finanziellen Engpässe äußerten.

Eberhart Eberle betonte „es ist ganz klar, dass man mit Kultur kein Geld verdienen kann.“ Im Namen der SPD Fraktion sagte er Wussow und dem Meerkabarett Unterstützung zu, nur die Höhe müsse eben besprochen werden. Für Frank Zahel von der CDU Fraktion ist „das Meerkabarett aus Rantum nicht weg zu denken“, hob aber hervor, dass sollten sich die Zahlen im kommenden Jahr nicht deutlich verbessern, dringender Bedarf bestehe über die weitere Zukunft zu reden. Eine Ansicht der sich Gerd Nielsen (SPD) anschloss „Wir sollten uns einen Ruck geben und dem Antrag zustimmen, aber 2018 muss etwas passieren.“

Ursula Lunk-Lorenk von der Sylter Wählergemeinschaft sah die Finanzierung als deutlich problematischer an als ihre Ausschusskollegen: „Vielleicht bin ich jetzt ein Spielverderber. Die Summen, die bisher geflossen sind kann ich verantworten, aber mehr nicht. Ich habe den Bürgern gegenüber eine Verantwortung. Wenn die Menschen nicht mehr zu Ihnen kommen, dann tut mir das leid, aber wir können das Geld nicht bereitstellen“.

Für die Zukunft soll im Ausschuss auch diskutiert werden, ob die Gemeinde Sylt alleine für die Bezuschussung von Kultur zuständig ist, oder ob auch der Insel Sylt Tourismus Service einen Anteil zu leisten hat. Gerd Nielsen hob hervor, dass „Kultur die Aufgabe des ISTS ist, da müssen wir deutlicher werden“ und auch Peter Schnittgard (CDU) sieht den Tourismusservice in der Pflicht „ich plädiere für einen Nachschlag für 2017 und dafür ab 2018 Hälfte-Hälfte ISTS und Gemeinde“.

Markus Kopplin von der KLM brachte noch den Friesensaal in Keitum in die Diskussion ein. Nachdem der Kulturhaus Sylt e.V. angekündigt hatte, seine Arbeit in Keitum nicht fortsetzten zu wollen, war das Meerkabarett der einzige Bewerber um die Räumlichkeiten. Kopplin warnte: „In Keitum geht kulturell das Licht aus, wenn wir es nicht schaffen, die Kooperation aufrecht zu halten“. Die Veranstaltungen die das Meerkabarett unter dem Namen „Meerkabarett Club“ 2017 im Friesensaal durchgeführt hat, konnten kostendeckend abgewickelt werden.

Markus Gieppner (Die Insulaner) forderte für 2018 eine Analyse, bevor über die Zukunft nach 2018 beschlossen werden kann: „Die Frage ist nach dem Grund für so einen starken Einbruch“. Eine Forderung die bei den Mitgliedern des Ausschusses auf Konsens traf und demnach auch in den letztendlichen Beschluss einfloss. Der Ausschuss beschloss einen Verlustausgleich für 2017 für das Meerkabarett in Höhe von 15 000 Euro und einem Verlustausgleich für 2018 in Höhe von 50 000 Euro mit dem klaren Auftrag weiterhin Veranstaltungen im Friesensaal in Keitum durchzuführen. Im Verlauf des Jahres soll dann gemeinsam mit Joachim Wussow und dem ISTS nach Lösungen gesucht werden, damit derartige Summen in den Folgejahren nicht mehr notwendig sind. Sollte die Saison 2018 ähnlich ausfallen wie die 2017, könnte das Jubiläumsjahr auch das letzte Jahr des Meerkabaretts sein.

Joachim Wussow gab sich nach der Abstimmung entschlossen: „Der Ausschuss hat klargemacht, dass sie auch Erwartungen haben und wir werden unser Bestes geben die auch zu erfüllen.“