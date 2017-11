Gesundheit auf Sylt : Medizinische Weltpremiere in Westerland

vergrößern 1 von 2 Foto: Dethloff 1 von 2

27.Nov.2017

Darauf haben viele Sylter gewartet: In der Asklepios Nordseeklinik sind jetzt auch MRT-Untersuchungen möglich. Nachdem die räumlichen Voraussetzungen geschaffen waren, wurde die Radiologie des Akutkrankenhauses um ein hochmodernes Magnetresonanztomographie-Gerät erweitert. Die jüngste MRT-Innovation von Philips, namens „Prodiva 1,5T CX“ feierte am Freitag im Rahmen einer kleinen Feierstunde ihre Weltpremiere, mit Gästen aus Politik und Medizin. Nach der Begrüßung durch die Geschäftsführer des Krankenhauses, Dr. Ulrich Wenning und Thomas Piefke, übernahm Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, das Wort. Er sei sehr dankbar für diese wichtige Investition, welche die Grund- und Regelversorgung, insbesondere die Akutversorgung der Einheimischen stärke. Ein Krankenhaus benötige gute Technik, wichtig sei jedoch auch das qualifizierte Personal. Heiko Borwieck, bei Philips verantwortlich für den deutschen Marktauftritt der Sparte Health Systems, erklärte: „Erst in zwei Tagen stellen wir dieses Gerät auf der größten Radiologiemesse der Welt in Chicago vor. Aber auf Sylt ist es bereits ab heute im Einsatz.“ Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor der Asklepios Kliniken Gruppe, fügte hinzu: „Nun hat das nördlichste Krankenhaus der Asklepios Gruppe neben einem modernen Computer-Tomographen auch noch ein MRT-Gerät mit modernster digitaler Technologie, man darf wohl sagen: Das ist eine gute ‚Bewaffnung‘.“ Dann griff er zur Schere und schritt einer kleinen Delegation voran, welche feierlich das Eröffnungsband durchschnitt und das MRT- Gerät offiziell der Radiologischen Abteilung der Nordseeklinik übergab.

Die wertvolle Neuanschaffung birgt für die Sylter gleich mehrere Vorteile. Zum einen sparen sie natürlich den oftmals beschwerlichen Weg zum Festland. Zum anderen liefert das Gerät dank seiner digitalen Technologie Bilder in höchster Qualität, und es bietet die Möglichkeit, die Untersuchungsdauer zu verkürzen. „Dies hilft enorm, wenn wir Kinder oder extrem ängstliche Patienten untersuchen, oder Menschen, denen man die Abläufe nicht erklären kann, wie zum Beispiel bei einer Demenz“, erklärte Alexander Steinmetz, Chefarzt der Radiologie. „In solchen Fällen schließen wir während der MRT-Untersuchung auch eine begleitende Herz-Kreislaufüberwachung an.“ Selbst Patienten mit Platzangst sind hier gut aufgehoben, eine individuell gestaltbare Lichtgestaltung und eine minimierte Lärmbelastung reduzieren die Anspannung, und der Patient kann während der gesamten Untersuchung mit dem Bediener des Gerätes sprechen. Zudem gibt es die Möglichkeit, entspannende Bilder oder gar Videos mithilfe einer Spezialbrille und Kopfhörern anzuschauen, man darf dazu sogar eine eigene DVD mitbringen. Alexander Steinmetz übermittelte aber noch eine Information, welche die Einheimischen brennend interessieren dürfte: „Wir haben von der Kassenärztlichen Vereinigung die Berechtigung erhalten, nicht allein Privatversicherte oder stationär aufgenommene Personen zu untersuchen, sondern jeden, der mit einer Überweisung zu uns kommt. Einzige Bedingung: Die Überweisung zur Radiologie muss von einem Sylter Arzt stammen.“

Diese unkomplizierte Regelung wird besonders die insularen Patienten freuen, welche aufgrund einer chronischen Erkrankung regelmäßig zur Verlaufskontrolle müssen. „Untersuchungen des Gehirns, der Wirbelsäule und der großen Gelenke können wir heute schon problemlos durchführen, spezielle Untersuchungen, wie zum Beispiel vom Rumpf, werden wir Stück für Stück einführen“, erklärte Steinmetz. Schon jetzt gibt es fast 80 Voranmeldungen, die es abzuarbeiten gilt, dazu kommen zahlreiche Untersuchungen im Computertomographen. Die Gäste zeigten sich erfreut und beeindruckt von der Weltneuheit in unserer Klinik, ein kleiner Kritikpunkt wurde dennoch (natürlich augenzwinkernd) angemerkt: Unter den Videos, welche der Entspannung und der Ablenkung dienen, findet sich keines mit einem Film vom Sylter Strand. Die Firma Philips versprach, dies schnellstmöglich nachzurüsten.