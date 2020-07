Gut Essen auf Sylt : Matjes – Am liebsten pur

Gastroexperte Michael Stitz besucht Sylter Köche und Fachhändler.

Avatar_shz von Michael Stitz

10. Juli 2020, 18:25 Uhr

Manche Dinge sind so schlicht und gut, dass man sie so nehmen sollte wie sie sind. Im Bereich der Kulinarik gehört für mich der Matjes dazu. Jetzt hat er gerade Saison. Zart, von milder Salzigkeit, feinem Aroma und angenehmer Textur sollte ihn nicht viel mehr als ein kräftiges eventuell gebuttertes Schwarzbrot (die Morsumer Bäckerei Jürgen Ingwersen hat da eines im Programm, das mir sehr schmeckt) begleiten.

So liebt ihn auch Walter Blum. Der Sylter Frisch-Fischhändler kommt ins Schwärmen, wenn man ihn auf den Matjes anspricht. Mancher Kunde, erzählt er, glaubt, dass es in diesem Jahr wegen Corona keinen Matjes gibt. Der Virus hat zwar vieles beeinflusst – auch Lieferketten. Aber anders als bei Schutzmasken oder Toilettenpapier hat der Matjes-Transport keine Einschränkungen erlebt.

Zum Glück, denn gerade in den Monaten Juni, Juli ist der frische Matjes auf dem Markt, werden die Eichenholzfässer geöffnet, in denen die im Mai, Juni gefangenen, jungen, noch nicht geschlechtsreifen Heringe befreit von Haut, Kopf und einigen Innereien durch die eigenen Enzyme fermentiert wurden. Das ohnehin gut verdauliche Fischeiweiß wird dadurch noch leichter verdaulich.

Dieser seit dem Mittelalter bekannte Konservierungs- und Reifeprozess lässt die Gräten der Fische so weich werden, dass sie quasi aufgelöst sind. Die Holländer sind die Erfinder und Meister dieser Matjes-Art. Es gibt einige Matjes-Varianten, die sich sowohl in der Art ihrer Herstellung wie auch in ihren geschmacklichen Ausprägungen deutlich vom traditionellen Holländischen Matjes unterscheiden. Mir geht es hier nur um den Holländischen, diesen wunderbar zarten Fisch, der gern auch mit Brat- oder Salzkartoffeln, Speckstippe, frischen Bohnen und der leicht säuerlichen sogenannten Hausfrauensauce serviert wird. Durfte ich kürzlich im Rahmen einer geschlossenen Gesellschaft im Westerländer Restaurant Stadt Hamburg essen (leider haben sie den Matjes sonst nicht auf der Karte). Die Top-Küche von Ulrich Person wusste mit dem in jeder Zutat perfekt gemachten Gericht so zu überzeugen, dass ansehnliche Mengen an Matjes & Co serviert werden mussten. Wenn alles so gelungen gegart, gewürzt und abgeschmeckt ist wie bei Ulrich Person, dann ist nichts gegen diesen üppigen Matjes-Schmaus einzuwenden. Aber wie gesagt, er kann auch als Solist oder in kleiner Besetzung sehr überzeugen.

Johannes King hat in seinem Keitumer Genuss-Shop ein geradezu geniales kleines Matjesbrot auf der Karte. Es ist zwar bereits zwei Jahre her, dass ich es probieren durfte, aber seither gehört es auf meine Liste der kulinarischen Begierden: Leicht warmes Röstbrot mit Matjes (von Blum!), Gartenkräuter und gepickelten Radieschen. Unvergesslich!