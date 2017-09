Tödlicher Badeunfall auf Sylt : Massive Kritik von Sylter Rettungsschwimmern

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Bergmann 1 von 1

Nach der Berichterstattung über den tödlichen Badeunfall vom vergangenen Donnerstag am Westerländer Strand meldeten sich in der Redaktion der Sylter Rundschau zahlreiche Rettungsschwimmer von der ganzen Insel. Sie möchten ihre Namen allerdings nicht in der Zeitung lesen – zu groß ist ihre Sorge, die geäußerte Kritik könne für sie ein negatives Nachspiel haben. Dennoch ist es ihnen wichtig, ihren Ärger über den Einsatz am 14. September auszudrücken und auf zwei Probleme aufmerksam zu machen.

Zum einen geht es ihnen um den bestehenden Personalmangel an den Strandübergängen 5.70 (Sansibar) im Süden bis 4.10 (Nordseeklinik) im Norden: „Es gibt an den Stränden der Gemeinde Sylt nicht genug Personal, deshalb mussten bereits diverse Stände schließen“, beklagt ein Rettungsschwimmer. Auch der Turm am Westerländer Südwäldchen, wo der verunglückte Mann ins Wasser ging, sei an dem betreffenden Tag nicht besetzt gewesen. „Es ist sehr schwierig geworden, für alle 17 Rettungsstände in der Gemeinde Sylt genug Personal zu finden“, betont ein weiterer Rettungsschwimmer. Das läge an den Bedingungen: „Im Inselvergleich vergibt die Gemeinde Sylt die kürzesten Arbeitsverträge, außerdem sind die Unterkünfte teurer als in den Nachbargemeinden. Deshalb sehen es viele Rettungsschwimmer nicht ein, für die Gemeinde Sylt zu arbeiten.“

Peter Douven, Geschäftsführer des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS), der alle Rettungsschwimmer in der Gemeinde Sylt beschäftigt, erläutert, jedes Jahr mit Ende der Ferienzeit würden einige Strandabschnitte in den Außenbereichen geschlossen. „In Westerland sind das FKK 2 und Südwäldchen, in Rantum ebenfalls zwei erste Abschnitte“, so Douven. Dies sei keinesfalls dem Personalmangel geschuldet, sondern entspreche dem Vorgehen der letzten Jahre, sich auf die noch frequentierten Strandabschnitte zu konzentrieren. Zudem würden die Rettungsschwimmer regulär nach Tarif bezahlt – bereits seit Jahren in der für sie entsprechenden Entgeltgruppe.

Doch nicht nur der Personalmangel macht den Rettungsschwimmern zu schaffen; auch der Ablauf des Einsatzes wird kritisiert. Der stellte sich wie folgt dar: Gegen 16 Uhr wählten Passanten am Strand die Notrufnummer, weil sie eine hilflose Person im Wasser sahen. Die Leitstelle Nord in Harrislee, die den Anruf entgegennahm, alarmierte auf der Insel zeitgleich die Feuerwehr und die DRK-Wasserrettung, die mit einem Einsatzfahrzeug, einem Jetski sowie drei Einsatzkräften um 16.20 Uhr am Einsatzort eintrafen. Wenige Minuten später erreichte ein Brandungs-Rettungsboot mit sechs weiteren DRK-Wasserrettern den Einsatzort. Um 16.25 Uhr habe der Jetski den bewusstlosen Mann zirka 150 Meter vom Flutsaum entfernt erreicht und ihn um 16.33 Uhr an Land gebracht, erklärte ein Sprecher der Wasserrettung.

„Hier hat die Informationskette absolut nicht funktioniert“, erklärte ein weiterer Rettungsschwimmer gegenüber unserer Zeitung. Tragisch sei es gewesen, dass die Rettungsschwimmer am Hauptstrand auf Höhe Himmelsleiter, die nur wenige hundert Meter weiter nördlich von dem Einsatzort auf dem Turm den Einsatz beobachteten, nicht alarmiert wurden. „Wir wären wesentlich schneller gewesen, bekamen aber keinerlei Informationen und nahmen daher an, es handelt sich lediglich um eine Übung.“ Wie Peter Douven erklärt, entspräche dieses Prozedere allerdings der normalen Rettungskette und werde bei Einsätzen in der Regel so gehandhabt. „Eine Alarmierung der Rettungsschwimmer erfolgt bei Einsätzen der Wasserwacht nicht, da diese für die Bewachung ihrer eigenen Rettungsfelder verantwortlich sind und diese nicht unbewacht lassen sollten“, so der ISTS-Geschäftsführer. „In solch konkreten Notsituationen wäre eine Einzelfallabwägung aber bei Kenntnisnahme natürlich möglich.“

Generell sei der betreffende Unglückstag, unmittelbar nach Sturmtief „Sebastian“, nicht zum Baden geeignet gewesen. Außerdem habe an den meisten Rettungsschwimmerständen an diesem Tag Badeverbot geherrscht – zumindest aber eingeschränkter Badebetrieb nur in bewachten Bereichen, so Douven. „Der Rettungsstand am Strandabschnitt ‚Südwäldchen‘ war bereits zurückgebaut worden. Das heißt, hier gab es kein gekennzeichnetes Badefeld mehr.“