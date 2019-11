Martin Seemann feiert 25 Jahre bei der Gemeinde Sylt

Westerland | Auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst kann in diesen Tagen Dipl.- Ing. Martin Seemann zurückblicken, der bei der Gemeinde Sylt für die Stabsstelle Projekte verantwortlich ist. Nach seinem Studium der Raum- und Umweltplanung und einer ersten Beschäftigung in der freien Wirtschaft, wechselte er 1996 zunächst zur Stadt Bensheim, wo er als Projektleiter für die Bereiche Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung und für die Baugenehmigungen verantwortlich war. Weitere berufliche Station war die Stadt Heidenheim. Hier war Herr Seemann 16 Jahre lang als Geschäftsbereichsleiter für Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Umwelt tätig, bis es ihn dann im Jahr 2013 zusammen mit seiner Ehefrau Iris aus dem Süden der Republik hoch in den Norden nach Sylt zog.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde bedankte sich Bürgermeister Nikolas Häckel im Beisein des Personalrates bei dem Jubilar für seinen engagierten und stets zuverlässigen Einsatz bei den diversen Projekten, die ihm im Laufe der Zeit im Bereich der Inselverwaltung anvertraut worden sind.