Gästezählung für Sylt : Maria Andresen fordert verlässliche Zahlen über Sylt-Besucher

Coronapandemie bietet Chance für die Erhebung konkreter Daten.

Avatar_shz von Lea Sarah Pischel

12. Juli 2020, 12:07 Uhr

Die Grünen fordern Fakten: Sie wollen wissen, wie viele Gästebetten es in der Gemeinde Sylt gibt und wie viele Menschen sich pro Tag, Monat und Jahr auf der Insel tummeln. Die Statistik, an der unter anderen die EVS sowie das Einwohnermeldeamt beteiligt sein sollen, soll bis spätestens September vorgelegt werden, heißt es in einem Antrag der Fraktion an den Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, und Bürgervorsteher Peter Schnittgard.

Zudem fordern die Politiker, dass auch die Amtsgemeinden Hörnum, Wenningstedt-Braderup, Kampen und List ihre Daten und Zahlen ermitteln. Ziel der Grünen ist es, anhand der aktuell zusammengefassten , statistischen Zahlen Nachhaltigkeit und die Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele umzusetzen.

Auf ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 16. Juli, sollen die gewählten Gemeindevertreter über den Antrag abstimmen.

sr

„In der Vergangenheit sind die unterschiedlichsten statistischen Zahlen zur Inselbelegung von unterschiedlichen Einrichtungen auf der Insel öffentlich in den Raum gestellt worden und haben zu

Verwirrung geführt“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Maria Andresen. Besonders die Anzahl der Menschen, die sich gleichzeitig auf der Insel aufhalten, sei offenbar nur „ein sehr unsicherer Schätzwert“.

Anhand der neuen Besucherzahlen – die auch Zweitwohnungsnutzer, Tagesgäste und Pendler mit einschließen – wollen die Grünen demnach feststellen, inwiefern die Kapazitätsgrenzen der Insel ausreichen, beziehungsweise bereits überschritten sind. Ein unabhängiger, statistisch versierter Gutachter könne, so die Fraktion, die Erhebung begleiten und auswerten.

Die schleswig-holsteinische Landesregierung habe in den 70er Jahren in einem Strukturgutachten die Belastungsgrenze der Insel mit 100 000 Menschen, die gleichzeitig für die Insel vertretbar seien, festgesetzt. „Dabei ging es damals wie heute um insulare Ressourcen, Biotopschutz, Flächenverbrauch und Biodiversität“, so Andresen.

Von 2018 liegt eine Schätzung der Energieversorgung Sylt (EVS) über 207 500 Menschen zu Spitzentagen vor – die VEN Norddörfer war hierbei nicht berücksichtigt. Diese Zahl habe die EVS im vergangenen Jahr überraschend zurückgezogen und die Aussage deutlich auf 132 000 gleichzeitige Verbraucher reduziert.

Die Sylt-Marketing-Gesellschaft (SMG) habe die Zahl der Jahresurlauber für 2018 mit 964 682 und die Zahl der Übernachtungen mit rund 7,114 Millionen angegeben. Die Zahl der Betten sei zwischen 1992 und 2018 von 46 708 auf 62 162 gestiegen.

Die Corona-Pandemie böte nun, nach Auffassung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, eine gute Gelegenheit, die realen Zahlen „als Grundlage für die Ökonomie und Ökologie der Gemeinden“ zu ermitteln.

Mehrere Wochen waren fast nur Sylter mit erstem Wohnsitz sowie wenige Zweitwohnungsbesitzer und Pendler auf der Insel. Durch die schrittweise Öffnung zu einem genau nachvollziehbaren Datum für zunächst Zweitwohnungsbesitzer und später Urlauber, könne die EVS anhand des Wasserverbrauchs genauere Zahlen erheben.

Kritik übt das Bündnis zudem an der Zahl der Jahres-Übernachtungen und Bettenzahlen, die von der Sylt-Marketing-Gesellschaft (SMG) erhoben werden. Viele Betten-Kapazitäten würden demnach in den Statistiken nicht erscheinen, da unter anderem nicht jeder Gast eine Kurkarte löse, sowie sogenannte „Schwarzbetten“ nicht berücksichtigt werden können.

Bürgervorsteher Peter Schnittgard begrüßt den Antrag der Grünen-Fraktion grundsätzlich: „Die konkrete Planung ist gut, aber bei diesen Überlegungen sollte man kein Parteibuch in der Hand halten und nicht einseitig argumentieren.“

SR

Bevor in dieser Woche abgestimmt wird, hält er Gespräche sowie eine genaue Prüfung der Ziele durch alle Beteiligten für sinnvoll. „Es muss genau kontrolliert werden, was das Ergebnis sein soll, um es gegebenenfalls zu bündeln.“

Die Idee, die Belastbarkeit der Insel zu überprüfen, sei gut und die Corona-Pandemie böte jetzt eine „gute Gelegenheit nachzudenken, um fair und nachhaltig zu handeln“, sagt Schnittgard.

Er warnt allerdings davor, eine teure Statistik in Auftrag zu geben, wenn nicht konkret feststeht, wie mit den Ergebnissen umgegangen werden soll, beziehungsweise welchen Nutzen man daraus ziehen wird.