Margarete Boie, die naturhafte Erzählerin

Jeden Monat präsentiert Alexander Römer, Museumsleiter der Sölring Museen, ausgewählte Exponate / Heute geht es um ein frühes Sylter Buch

28. Juni 2019, 18:44 Uhr

Sylt | In einer Serie stellt Alexander Römer, der Leiter der Sölring Museen, jeden Monat einen Schatz aus dem Sylt Museum oder aus dem Altfriesischen Haus vor. Die Objekte, die sich in der Sammlung befinden, sind sehr vielfältig, die damit verbundenen Geschichten und Informationen aber oftmals in Vergessenheit geraten. Museumsobjekt dieses Monats ist eine Bucherzählung.

Das kann ich doch nicht von selbst wissen!“ „Natürlich kannst Du es. Wenn Du es nicht weißt, habe ich nur falsch gefragt“. Diese doch so klugen Worte stammen mitten aus dem Objekt des Monats Juni: „Ferientage auf Sylt“ – einer Erzählung der Schriftstellerin Margarete Boie (1880-1946). Wahrhaftig ist es bis zu dieser Stelle schon eine spannende Geschichte gewesen und der Leser dringt von da an tiefer in die Materie ein, in eine Sylter Landschaft, die er heute auf diese Weise so nicht mehr erleben kann bzw. darf. Dünenschutz und Tierschutz sind inzwischen weiter vorangetrieben – möglicherweise auch dank Boies Zeilen.



Leser wird in den Bann der Ereignisse gezogen





Der Leser begleitet den jungen Berthold und seine Schwester Inge auf ihrer Syltreise. Die zufällige Zusammenkunft mit dem Professor bietet sich als ein originell gewähltes Erzählmittel Boies an, wodurch der Aufenthalt in der Dünenlandschaft des Sylter Nordens eine besondere Bedeutung erlangt und der Leser regelrecht in den Bann der Erlebnisse gezogen wird. Nach wenigen Augenblicken geht es ihm wohl wie dem verletzten Berthold, der durch den Professor in den Dünen gefunden wird und sich in wenigen Minuten in freundschaftlicher und lehrreicher Gesellschaft wiederfindet. „[…] solch ein Lehrer konnte ihm wohl gefallen!“, denkt sich Berthold und ist regelrecht wissbegierig und lernbereit. Alles fing an, als die beiden Kinder den Plan fassten, sich Möweneier aus den Gelegen zu mopsen, um sie vor Ort zu genießen. Ein Plan, der missglückte und der zum einen die Kinder auseinanderbrachte, zum anderen den Professor in deren Freundeskreis gewann. Boie schildert fortan die Erzählungen der drei und es ist eine Freude – zumindest über das Lesen – dabei sein zu dürfen und dem Dialog folgen zu können. Zunächst entdecken die Kinder das Listland und den Ellenbogen. Der Zugang dazu bliebe ihnen ohne Professor verwehrt, da Teile davon zu dieser Zeit noch nicht für die Allgemeinheit zugänglich sind. Dabei begegnen sie unter anderem der Eiderente, dem Austernfischer, der Silbermöwe oder der Brandgans. Nicht nur die Kinder erfahren allerlei Wissenswertes über diese Welt. Nach diesem ornithologischen Exkurs sind die Kinder fest überzeugt, dass ihr vor wenigen Tagen gefasster Plan – die Eierplünderei – keine gute Tat war. Und doch war auf Sylt das legale und illegale räubern der Vogeleier Alltag in den Dünen. Mitte des 19. Jahrhunderts zeichnete der Chronist C. P. Hansen die Behausung des Eierkönigs vom Lister Ellenbogen. Eine sehr einfache Unterkunft, dennoch Residenz genannt, mitten in den Dünen, die nach einem Brand 1866 wieder neu erbaut wurde. Der Eierkönig verwaltete das Dünengebiet und achtete darauf, dass keine Diebe die begehrten Eier von Möwen und Brandgänsen stahlen, immerhin war der Wert im Vergleich zu einem Hühnerei ein Mehrfaches. Das Bewirtschaften der Eiergelege kontrollierte daher der Eierkönig in seinem Distrikt. In dem Kunstprojekt SJÜÜN, das die Künstlerin Chili Seitz mit dem Sylt Museum umsetzte, findet sich die Zeichnung Hansens wieder und dadurch wird das Thema jüngst am Lister Ellenbogen thematisiert.

1919 siedelte die Schriftstellerin Margarete Boie nach Sylt. Gemeinsam mit ihrer Künstlerkollegin Helene Varges (1877-1946) entdeckte sie die Schönheit und Besonderheit der Inselnatur und der Kulturgeschichte der Insulaner. Wie in „Ferientage auf Sylt“ versteht Boie es auch in ihren anderen Erzählungen und Romanen, den Leser auf besondere Art zu fesseln und den Erzählraum lebendig werden zu lassen. Dabei verfährt Boie äußerst elegant – ihr pädagogischer Ansatz wird nicht auf Anhieb durchschaut, dennoch finden sich immer wieder Hinweise darauf. Berthold und Inge freuen sich über diese Art des Vermittelns und zuletzt überprüfen die Kinder dann auch ihr unwissentliches Fehlverhalten in der Natur. Gewiss, der Leser wird durch die Dialoge ebenfalls überzeugt und sieht ein, dass Natur- und Landschaftsschutz essentiell für beide Seiten sind. Wissenschaftliche Gründlichkeit und Leidenschaft stecken in ihrem umweltpädagogischen Ansatz – das war das große Anliegen Boies und auch ihrer Kollegin Varges, die die Geschichten Boies stets mit detaillierten Grafiken und Zeichnungen bereicherte. Diese Art der unterhaltsamen Bildung, die sich weit über den Umweltschutz erstreckt und sich in gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in den Klassikern „Der Sylter Hahn“ (1925) und „Dammbau“ (1930) niederschlägt, ist eine besondere Stärke Boies. Damit öffnete sie – vermutlich bis heute – den Blick der Touristen und Kinder, die in die Sommerfrische nach Sylt kamen, für die Umwelt und Kultur der Insel.

Und kurz bevor Inge aus ihrem Traum zu Ende der „Ferientage auf Sylt“ aufwacht, beendet der Bärlapp seine Ausführungen vor der Versammlung mit den Worten: „nicht vor dem Menschen wollen wir uns schützen – bei ihm selbst wollen wir Schutz suchen! Jede Knospe wollen wir lehren, daß sie sein Herz gewinnt und seine Achtsamkeit weckt; jede Blüte spreche zu ihm: ich gebe dir meine Lieblichkeit, so gib du mir deine Liebe!“ Kurz darauf erwachte Inge überströmt von Duftwolken der Blumen aus ihrem Traum… Nicht weniger fesselnd und poetisch gibt sich Boie in ihren zahlreichen anderen Erzählungen und Sagengeschichten über die spannende Inselgeschichte Sylts. Überzeugen Sie sich selbst.





