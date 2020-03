„Manni“ wird zum Ehrenmitglied der Westerländer Wehr

Westerland | Eigentlich stand der Punkt „Ehrungen“ ziemlich am Schluss der umfangreichen Tagesordnung bei der 140. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Westerland Ende Februar in der Feuerwache Zum Fliegerhorst. Für Burghard Matthiesen (Hörnum) und Manfred (Manni) Sneikus (Westerland) allerdings war es der Höhepunkt der Versammlung. Beide wurden geehrt wegen ihrer über Jahrzehnte währenden Mitgliedschaft und für „treue Pflichterfüllung“ im Dienst der Feuerwehr.

„Ich war ziemlich aufgeregt“, so erzählt das Sylter Urgestein, den alle nur vertrauensvoll Manni nennen. Der Altgeselle aus der von Peter Markussen geführten traditionsreichen Bau- und Möbeltischlerei trat 1965 in die Westerländer Feuerwehr ein, zählte zu den Gründungsmitgliedern der Jugendfeuerwehr und ist mittlerweile über 55 Jahre Mitglied der Wehr. Bei „Diensten, Einsätzen und Veranstaltungen erwies er sich immer als ein verlässlicher Kamerad“, heißt es in seiner Ehrung. Klar, dass sich das durch die Verleihung der Leistungsspange, der Brandschutz-Ehrenzeichen in Silber und Gold verdeutlichte.

Vom Kieler Innenminister Hans Joachim Grote erhielt Sneikus nunmehr für seine „50 jährige Pflichterfullung im aktiven Feuerwehrdienst zum Schutz von Mensch und Umwelt“ das sogenannte „Brandschutz-Ehrenzeichen 50 in Gold am Bande".

Die Gemeinde Sylt verlieh ihrer Anerkennung darüber hinaus durch diverse Geschenke Ausdruck. „Darüber habe ich mich sehr gefreut“, so Manfred Sneikus.