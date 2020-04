„Man steht vor dem Ungewissen“

Die Abi-Prüfungen finden statt – trotz Corona. Wir haben mit Sylter Schülern gesprochen und gefragt, was die Entscheidung der Kultusminister für sie bedeutet

01. April 2020, 17:19 Uhr

Sylt | Seit etwa zwei Wochen haben die Schüler des Schulzentrums Sylt nun schon frei. Für die diesjährigen Abiturienten bedeutet das, dass ein Teil von ihnen bereits die erste Abiturklausur geschrieben hätte. Aufgrund des Coronavirus wurde sogar überlegt, die Prüfungen in diesem Jahr in Schleswig-Holstein ganz ausfallen zu lassen. Doch am Mittwoch, 25. März, entschied die Kultusministerkonferenz : Die Prüfungen finden statt.

Sylter-Rundschau-Mitarbeiterin Anna Goldbach hat mit vier Schülern des diesjährigen Abiturjahrgangs gesprochen und gefragt, was die Entscheidung der Kultusminister für sie bedeutet.

Was halten Sie davon, dass die Abiturprüfungen nun definitiv stattfinden? Gibt es Vorteile? Gibt es Nachteile?

Rosa Müller-Guthof: Als es hieß, dass das Abitur eventuell ausfällt, wusste ich nicht, wie ich das finden soll. Einerseits wäre es eine riesige Entlastung gewesen, denn aufgrund der Situation liegen jetzt sämtliche Klausuren und Prüfungen ziemlich nah aneinander. Andererseits hätte es sich irgendwie unvollständig angefühlt. Vorteile sehe ich nicht, da die Abiturnote auch aus den vorherigen Noten errechnet werden könnte.

Yane Dreeskamp: Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, dass die Abiturprüfungen stattfinden sollen. Allerdings denke ich, dass schon jetzt das 2020----er Abitur nicht mehr ohne Weiteres mit einem Abitur aus einem anderen Jahr vergleichbar ist. Das liegt vor allem an der anderen Vorbereitung, die wir bezüglich der Prüfungen haben, aber auch an der starken mentalen Belastung, die sich sicherlich für einige Schüler aus dem Virus ergibt. Nichtsdestotrotz führt das Abnehmen der schriftlichen Prüfungen aus meiner Sicht zu einer besseren Vergleichbarkeit des SH-Abiturs 2020 mit anderen Bundesländern und anderen Jahrgängen. Trotz allem sehe ich einen großen Nachteil darin, dass durch die verschiedenen Meinungen der Minister ein gewisses Hin und Her entstanden ist und wir zudem bis vor kurzem immer noch keine Termine für unsere Abiturprüfungen hatten. Zwar wurde beschlossen, dass sie definitiv stattfinden sollen, allerdings wussten wir lange nicht , wann und wie genau das ablaufen wird. Dieser Punkt stört mich am meisten, da mir frühzeitige und endgültige Informationen sehr wichtig sind.

Hannah Schwarz: Als ich davon erfahren habe, dass die Prüfungen vielleicht abgesagt werden, wusste ich zuerst auch nicht, was ich davon halten sollte. Einerseits ist es gut, dass sie jetzt doch stattfinden, denn so ist es möglich, sich in den jeweiligen Fächern noch zu verbessern. Aber natürlich wäre es auch cool gewesen, wenn wir die Klausuren nicht schreiben müssten – die Lernerei hätte ein Ende. So bedeutet es für mich eine Verschiebung von Stress auf ungewisse Zeit.

Tay Dobrot: Ich finde es schade, zum einen weil es einfach entspannt gewesen wäre die Prüfungen nicht schreiben zu müssen, aber auch aus dem Grund, dass keiner so wirklich weiß, was Sache ist. Wir haben zwar Ausweichtermine bekommen, aber wer weiß schon, ob sich das alles bis dahin wieder gelegt hat. Und fünf Wochen im Voraus zu Lernen, ist auch nichts für mich.

Was bedeutet das für Sie persönlich?

Yane: Ich persönlich habe aufgrund der Gegebenheiten Schwierigkeiten damit, mir eine Art Lernplan zu machen. Die Vorbereitung auf die einzelnen Prüfungen fällt schwerer. Denn zum einen konnten wir nicht alles ausführlich in der Schule durchnehmen und der direkte Austausch mit den Lehrern fehlt. Und zum anderen machte das Fehlen der Prüfungstermine ein gutes Zeitmanagement beinahe unmöglich.

Tay: Für mich bedeutet das, dass ich keinen Ansporn finde zu lernen. Ich persönlich glaube nicht, dass sich die aktuelle Lage bis zu den Terminen wieder so weit beruhigt hat, dass an Abiklausuren zu denken ist.

Also demotiviert die aktuelle Situation Sie beim Lernen?

Tay: Ja.

Hannah: Es demotiviert mich extrem. Wenn ich normal weiter zur Schule gehen könnte, wäre ich viel motivierter zum Lernen – auch nach der Schule da man im Alltag ist. So fühlt es sich schon leicht an wie Ferien und man muss sich vornehmen sich hinzusetzen, um zu lernen. Außerdem ist es besser, wenn man den Lehrer direkt ansprechen kann, als erst eine Mail zu schreiben oder die Telefonnummer zu suchen und zu hoffen, dass jemand ran geht. Im Allgemeinen bin ich also schon demotivierter, weil man nach zwölf Jahren Schule auch endlich mal fertig sein will, und es sich momentan extrem rauszögert.

Yane: Das Hin und Her nimmt mir die Zielstrebigkeit. Auch von Mitschülern habe ich gehört, dass sie momentan keinen Sinn im Lernen sehen. Außerdem denken viele, dass unser Abitur nicht mit dem anderer Jahrgänge vergleichbar ist und somit an Wert verliert.

Die verschobenen Prüfungen könnten bedeuten, dass Sie ihren letzten Schultag ohne es zu wissen bereits hinter sich haben. Was ist das für ein Gefühl?

Rosa: Ich wäre traurig, wenn ich meinen letzten Schultag hatte, ohne ihn als meinen letzten wertzuschätzen. Da es einfach auch ein Abschnitt einer Lebensphase ist, der jetzt nicht so ist, wie er sein sollte.

Hannah: Dass wir unseren letzten Schultag wahrscheinlich unwissentlich schon erlebt haben, finden wir, glaube ich, alle doof. So ein richtiger Abschlussschultag nach drei Jahren Oberstufe wäre bei unserer Klasse sicherlich sehr lustig geworden. So fühlt sich das Schuljahr irgendwie unabgeschlossen an.

Yane: Ich finde diese Vorstellung auch ziemlich traurig, da ich den letzten Schultag meines Lebens gerne etwas zelebriert hätte. Man wäre mit einer anderen Einstellung und Stimmung an diesen Tag herangegangen und hätte ihn sicherlich, zusammen mit Freunden, etwas gefeiert und etwas besonderes unternommen. Auch dass ungewiss ist, ob wir unseren Klassenalltag noch einmal wieder erleben werden, finde ich sehr schade.

Tay: Obwohl in meiner Klasse, dem Sportprofil (Q2B), ein unheimlich gutes Verhältnis besteht, ist das für mich nicht so ein großes Problem. Ich freue mich schon lange darauf, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Ein wenig schade ist es trotzdem – den Blautag, also den letzten Tag unserer Mottowoche, hätte ich gerne erlebt.

Wie sieht Ihr Alltag ohne Schule aus? Stehen Sie im Kontakt zu ihren Mitschülern?

Rosa: Ja, zu einigen Mitschülern habe ich Kontakt und auch über unsere Klassengruppe tauschen wir uns aus.

Hannah: Trotz Quarantäne habe ich zu einigen Mitschülern noch Kontakt. Man schreibt sich oder telefoniert, mit manchen treffe ich mich auch mal am Strand zum Sonnenuntergang, dann aber mit Sicherheitsabstand. + Schon seltsam, so von jetzt auf gleich ändert sich alles und man steht vor dem Ungewissen.

Tay: Ich helfe zur Zeit viel mit im Geschäft meiner Mutter, auch wenn es leider geschlossen haben muss. Also die Bestände der neuen Kollektion zählen, Produktfotos machen und bearbeiten für den Onlineshop, der jetzt natürlich an Wichtigkeit gewinnt. Danach bin ich meist skaten, da trifft man hin und wieder mal ein paar Jungs an der frischen Luft. Allgemein bin ich ein sehr sozialer Mensch, weshalb mir das Virus wirklich eins auswischt. Gerade an den Wochenenden merke ich, wie ich mich an die Zeit vor der Pandemie zurücksehne. Trotz allem glaube ich, dass eine ungeheure Freude in die Gesichter der Deutschen zurückkehrt, sobald das alles vorbei ist, und wir endlich mal wertschätzen, was wir alles haben. Darauf freue ich mich ungemein.

Yane: Ja, Kontakt zu meinen Mitschülern habe ich auch. Dennoch versuchen wir die Regeln einzuhalten und tauschen uns beispielsweise über die sozialen Netzwerke aus. Auch das erschwert die Planung kleinerer Dinge, wie zum Beispiel die Gestaltung unseres Abi-Pullis. Nichtsdestotrotz kommt man in dieser schulfreien Zeit etwas runter und kann sich der Familie, dem Haushalt, der Abiturvorbereitung – wenn auch mit Hindernissen – und dem schönem Wetter in anderem Maße widmen, als das normalerweise der Fall wäre. So hat die Quarantäne auch ihre positive Seite.