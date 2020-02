„Man denkt sich gern weit weg“

Claudia Wolters verstärkt das Team der Niko Nissen Stiftung, die sich seit Jahren um junge Menschen aus der verstrahlten Tschernobyl-Region kümmern

16. Februar 2020, 14:32 Uhr

Sylt | „Wenn du diese Kinder um dich hast, passiert etwas mit dir“, erklärt Claudia Wolters. „Sie berühren dein Herz.“ Gemeint sind die Jungs und Mädchen aus Weißrussland, welche im Sommer vier Wochen lang zur Erholung in Niebüll und auf Sylt sind. Junge Menschen, die schon sehr viel Leid erleben mussten, denn sie stammen aus der hoch verstrahlten Tschernobyl-Region. Auf Sylt genossen sie nicht allein die gesunde Luft, sondern noch etwas, das sie zuvor nur selten erlebt hatten: Zuwendung und Freundlichkeit. Dies haben sie der Niko Nissen Stiftung zu verdanken, genauer gesagt: Frauke und Paul Martin Nissen. Als Claudia Wolters vor sieben Jahren nach Sylt zog, stieß sie auf einen Zeitungsartikel, der von den Aktionen dieser Stiftung berichtete: Seh- und Hörhilfen für betroffene Kinder in Weißrussland, die „Suppenküche Pinsk „- eine Wohnung, in der Kinder in höchster Not bei Irina Awerin Hilfe bekommen, und eben besagte Erholungsurlaube. Die alleinerziehende, berufstätige Mutter nahm Kontakt zu Frauke Nissen auf und dies war der Beginn einer tiefen Freundschaft.

„Ich bin in all den Jahren „Aufbauarbeit“ oft an meine Grenzen gestoßen“, so Frauke Nissen. „Wir mussten so viel Misstrauen überwinden und haben vor Ort unendliches Leid gesehen. Ganz ehrlich, manchmal dachte ich, ich kann das nicht mehr machen. Und dann kam da aus dem Nichts jemand daher und sagte: Hey, was kann ich tun, um dich zu unterstützen?“ Claudia Wolters ist hauptberuflich als Lehrerin in der Integrationshilfe Sylt e.V. tätig und bringt Flüchtlingen und Migranten die deutsche Sprache bei. In der Freizeit ist sie schon seit Jahren an Fraukes Seite, wenn die „Russland-Kinder“ kommen, wie sie von hiesigen Gleichaltrigen liebevoll genannt werden. „Sie saugen dich schon irgendwie aus mit ihrem Bedürfnis nach liebevoller Zuwendung“, gibt sie zu. „Das ist unglaublich anstrengend, aber auch unglaublich schön.“

In Zukunft möchte Wolters sich noch mehr einbringen für die Stiftung - als Ansprechpartner für Sponsoren und Sylter Botschafterin für die vergessenen Tschernobyl Kinder. „Ja, die Vergessenen, das passt sehr gut“, betont sie. Vor kurzem musste sie sich anhören: „Tschernobyl? Das ist doch längst gegessen!“ Leider stimmt das nicht, die schwere Atomkatastrophe von 1986 ist keine abgeschlossene Katastrophe. Radioaktive Isotope, vor allem Cäsium-137, sind tief in den Boden gesickert und gelangen über Pflanzen in den Nahrungskreislauf, von den Beeren bis zum Heu für das Milchvieh. Die Zahl genetischer Missbildungen bei Neugeborenen erhöht sich aufgrund der hohen Radioaktivität weiterhin, wie auch andere Erkrankungen. Schilddrüsenkrebs, Leukämie, Osteoporose oder auch Herzinfarkte bei Kindern sind in der zweiten Generation „danach“ extrem angestiegen.

23 Prozent des weißrussischen Territoriums sind für lange Zeit radioaktiv kontaminiert, was neben dem gesundheitlichen auch einen immensen volkswirtschaftlichen Schaden nach sich zieht. Das Land ist geprägt von Arbeitslosigkeit und einem enormen Gewaltpotential, vor allem gegenüber Kindern- erst recht, wenn sie krank oder behindert sind. „Die Regierung verlangt Akzeptanz und Stillschweigen“, so Frauke Nissen bedrückt. „Das einzige, was nicht teurer wird, ist Wodka, der ist oft billiger als Milch. Der Konsum von Alkohol und Drogen sind absolut an der Tagesordnung.“

„Man denkt es sich gern weit“, fügt Claudia Wolters hinzu. „Aber Weißrussland liegt immerhin in Europa, sie haben also in gewisser Weise auch für uns produziert.“ Sie hält einen Augenblick inne, bevor sie fortfährt: „Darum sehe ich uns auch in der Pflicht zu helfen. Außerdem ist es in gewisser Weise auch Friedensarbeit.“ Frauke Nissen nickt. „Bei einem unserer Besuche in Weißrussland sagte ein sehr alter Mann zu mir: „Dass es eines Tages ausgerechnet Deutsche sind, die uns hier so sehr unterstützen...“

Claudia Wolters schaut sie lächelnd an: „Ich werde dir, so gut ich irgend kann, den Rücken stärken. Damit du die Kraft hast, weiterzumachen.“ Da bekommt ihre Freundin eine Nachricht und lacht: „Hach, heute vor 25 Jahren fing alles an. Da stand Irina mit einem Mädchen vor uns, welche nur schlecht sehen und noch schlechter hören konnte. Und diese Frau ist noch immer Tag und Nacht für die Kinder da, die ihrem häuslichen Umfeld entflohen sind.“ Mit einem tiefen Seufzer erklärt sie: „Ja, der wahre Engel ist Irina.“ Diese hatte ihr gerade geschrieben: „25 Jahre ist es nun schon her. Danke für eure Hilfe! Danke für eure Liebe!“