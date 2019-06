Bei einem Demokratie-Songcontest in Kiel belegten Schüler des Sylter Schulzentrums den dritten Platz

von ago

19. Juni 2019, 10:56 Uhr

Kiel/Sylt | „Unser Songcontest soll dazu anregen, sich mit der Demokratie auseinanderzusetzen und er soll verdeutlichen, dass die demokratische Gesellschaft den Einsatz eines jeden Einzelnen braucht“, betonte Landtagspräsident Klaus Schlie im Frühjahr diesen Jahres – dieser Herausforderung haben sich die 21 Schülerinnen und Schüler der Klasse Eb am Schulzentrum Sylt im „Jahr der politischen Bildung“ gestellt.



2019 ist das „Jahr der politischen Bildung“





Zum 70-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes organisierten die 15 Schüler des WiPo-Profils einen Aktionstag (wir berichteten). Als zweites Event im „Jahr der politischen Bildung“ konnte eine renommierte Ausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) in das Sylter Schulzentrum geholt werden: Diese widmet sich den verschiedenen Prinzipien, Instrumenten und Kontroversen der zivilen Friedensarbeit und regt mit ihren interaktiven und multimedialen Stationen zum Nachdenken an.

Zuletzt haben die Schüler mit Unterstützung ihres Lehrers Jan-Hendrik Otten einen Rap-Song mit dem Titel „Make D Great Again“ getextet und vertont. „Wir werden nicht ruhen“, heißt es in dem Song, der von Mitbestimmung und Demokratie handelt und in dem die Schüler unterstreichen, sie würden so lange laut sein, bis ihre Anliegen – wie insbesondere der Umweltschutz – bei den Politikern Gehör fänden.

In Vierer-Gruppen entwarfen rund zwanzig Schüler des wirtschaftspolitischen Kurses der zehnten Klasse den Text des Songs als Klausur-Ersatzleistung.



Schüler meistern den Auftritt souverän





Ihr Einsatz wurde mit einer Einladung zum Finale des Contests am „Tag des offenen Landtages“ am vergangenen Sonntag in Kiel belohnt. Dort durften die Schüler sich auf der großen Bühne mit fünf weiteren Finalisten messen, ihren Song live performen und sich dem demokratischen Votum der Zuhörer stellen – diese belohnten den Auftritt der Sylter Schüler mit dem dritten Platz, der neben einem Pokal auch für die ganze Klasse Eintrittskarten für den Hansapark bedeutete.