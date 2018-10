Magische Momente

von Anja Werner

14. Oktober 2018, 16:23 Uhr

Sylter und Gäste können sich am morgigen Dienstag, 16. Oktober, in Rantum verzaubern lassen: „Faszination Magie“ lautet der Titel des Programms von Thomas van Büren Lenger, der nicht nur Tricks zeigen wird, sondern auch Einblicke hinter die Kulissen gewähren wird. Die magische Show beginnt um 20 Uhr im Kursaal in Rantum, Karten für die Veranstaltung sind bei den Sylter Vorverkaufsstellen zum Preis von zehn Euro (Erwachsene) und acht Euro (Kinder) erhältlich, an der Abendkasse dann jeweils mit zwei Euro Aufpreis.