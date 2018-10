Konzert : Männerchor singt in zwei Sylter Kirchen

Der MGV Quartettverein 1930 Königshoven singt am Wochenende in Westerland und Morsum.

von shz.de

18. Oktober 2018, 16:32 Uhr

Während seiner diesjährigen Konzertreise wird der MGV Quartettverein 1930 Königshoven mit Chorleiterin Daniela Bosenius aus dem Rhein-Erft-Kreis auf Sylt gastieren und dabei unter dem Motto „Lebe, Liebe, Lache“ seine rheinländische Visitenkarte musikalisch erklingen lassen. Unter dem Himmel von Sylt besingen die musikalischen Herren nicht nur „alte Melodien“, sondern auch die Freundschaft, den Wein und alles das, was sie wollen.

Am Sonnabend, 20. Oktober, wird der MGV um 17 Uhr in der St. Christophorus Kirche in Westerland musikalische Klänge zur Messgestaltung darbieten. Im Anschluss lädt der Chor zu einem kleinen Konzert bei freiem Eintritt ein. Für Sonntag, 21. Oktober, steht schon der nächste musikalische Termin für die Rheinländer im Terminplan: In der Pfarrkirche St. Martin zu Morsum gestaltet der MGV um 10 Uhr musikalisch die Abendmahlfeierlichkeiten und freut sich bei freiem Eintritt über interessierte Gäste.