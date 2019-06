Mädelsabend mit Anne Gesthuysen

Am 27. Juni liest Schriftstellerin aus ihrem neuen Roman „Mädelsabend“ beim Kampener Literatursommer / Ein Interview über Mädels, Emazipation und die Insel

von Julia Lund

21. Juni 2019, 16:37 Uhr

Kampen | Eine Ehe steht nach sechzig Jahren vor dem Aus – und eine junge Mutter ringt um eine Entscheidung, die nicht nur ihr Leben bestimmen wird. Oma Ruth und Enkelin Sara – zwei starke Frauen vom Niederrhein und die Frage: Wie viel Ehe verträgt ein erfülltes Leben? Geschickt verwebt Anne Gesthuysen in ihrem neuesten Roman „Mädelsabend“ Gegenwart und Vergangenheit. Sie erzählt von einem bewegten Frauenleben am Niederrhein, von den Herausforderungen einer langen Ehe, patriarchalen Machtstrukturen und gesellschaftlichen Umbrüchen - und spannt dabei den Bogen vom Zweiten Weltkrieg über die piefigen Fünfziger- und die wilden Siebzigerjahre bis heute.

Am kommenden Donnerstag, 27. Juni, liest sie aus ihrem Buch im Kaamp-Hüs. Am gleichen Tag um 17 Uhr ist sie für eine Signierstunde im Buchhaus Voss in der Friedrichstraße. Im Interview mit Julia Lund spricht sie über Mädelsabende, Emazipation und die Insel.

Frau Gesthuysen, wie sind Mädelsabende mit Ihnen?

Mädelsabende können ernsthaft sein, mit wichtigen Gesprächen und dadurch sehr intensiv. Sie können aber auch einfach lustig sein oder feuchtfröhlich. Für mich sind Mädelsabende jedenfalls immer komplett positiv konnotiert.



Haben Sie deshalb diesen Titel für Ihren neuen Roman gewählt?

Der Titel „Mädelsabend“ war ursprünglich nur der Arbeitstitel. Ich bin in der Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe, so häufig zu Mädelsabenden eingeladen gewesen, dass ich das einfach übernommen habe. Mit diesem Arbeitstitel habe ich den Entwurf dann auch meinem Verlag geschickt und dort sagten plötzlich alle, was für ein toller Titel das ist. Irgendwann fiel mir schließlich auf, wie gut er zu dem Buch passt, denn es ist die Mischung aus Mädels – ein Begriff, der ja zu Frauen jeden Alters passt – und Lebensabend. Dann habe ich gefühlt: Der Titel ist es.



Die Geschichte von „Mädelsabend“ spielt am Niederrhein, wo Sie geboren und aufgewachsen sind. Fällt es Ihnen leichter über Orte zu schreiben, die Sie kennen?

Ja, definitiv. Ich lebe zwar schon länger in Köln, als ich am Niederrhein gelebt habe, aber dort habe ich meine Kindheit und dadurch auch meine prägenden Jahre verbracht. Ich finde Köln natürlich toll, habe aber immer den Blick einer erwachsenen Frau auf die Stadt gehabt. Mein Blick auf den Niederrhein ist rein emotional. Alles, was ich über die Menschen dort denke und woran ich mich erinnere, ist wertfrei.



Sie benutzen in Ihrer Geschichte zahlreiche Worte, die uns Syltern neu sind (die wir aber natürlich trotzdem verstehen). Ein Beispiel ist „sich einen trötern“ für Alkohol trinken. Sprudeln diese Begriffe einfach so aus Ihnen heraus?

(lacht) Wenn ich schreibe und mich in die Zeit zurückversetze, dann höre ich in Gedanken meine alten Großtanten sprechen. Die haben genau diesen Slang draufgehabt. Ich habe erst sehr spät festgestellt, dass es manche Worte, die ich verwende, woanders gar nicht gibt. Und so passiert es mir immer noch, dass ich, wenn ich ein Wort wie „trötern“ ganz selbstverständlich benutze, mein Mann mich irritiert anschaut.



Im „Mädelsabend“ verweben Sie Vergangenheit und Gegenwart und schreiben über Zeiten, die Sie selbst nicht erlebt haben. Wer erzählt Ihnen, wie es damals war?

Das Buch ist eine Hommage an meine Schwiegermutter, die mir viel aus dieser Zeit erzählt hat. Wir haben auch oft diskutiert, vor allem, wenn es um die Beziehung zwischen Mann und Frau in den 50ern und 60ern ging. „Wieso habt ihr euch manche Dinge gefallen lassen?“, fragte ich sie dann und sie zuckte die Achseln und sagte: „Tja, das war einfach so.“ Es war halt vor der Zeit, wo Alice Schwarzer und Co. die Frauen wachgerüttelt haben.



Hören Sie gerne die Geschichten aus den vergangenen Zeiten?

Ja, ich höre immer gerne zu, wenn ältere Menschen erzählen. Das, was ich dann in meine Romane übernehme, muss auch im Detail nicht stimmen, denn Erinnerungen sind etwas sehr subjektives. Aber auch ein Roman ist etwas subjektives, und „Mädelsabend“ ist aus der Erinnerung von Ruth erzählt. Ich gleiche, wenn ich schreibe, natürlich immer ab, ob die zeitlichen Abläufe stimmen – wenn da aber inhaltlich nicht alles 100 Prozent mit den Fakten übereinstimmt, ist das nicht schlimm.



Sie haben sich viel erzählen lassen über Beziehungen zwischen Männern und Frauen in den letzten 50 Jahren. Welche Veränderungen sehen Sie?

Es gibt große Veränderungen, gerade aus Sicht der Frauen. Sie haben viel mehr Möglichkeiten als noch vor 50 Jahren. Das heißt aber nicht, dass es heute leichter für sie ist. Man kann behaupten, dass Frauen heute in Deutschland weitestgehend emanzipiert sind. Es gibt bestimmt hier und da noch Dinge, um die noch gekämpft werden sollten. Aber im weitesten Sinne sind wir emanzipiert. Das gilt aber leider oft nicht für Mütter. In dem Moment, in dem Kinder mit ins Spiel kommen, wendet sich das Blatt. Das ist auch das Thema von Sara. Natürlich ist sie emanzipiert und hat ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Mann als Ruth zu ihrem Walter. Aber sobald das Kind da ist wird es selbstverständlich, dass sie zurück in ihre „angestammte Rolle“ fällt. Und das Verrückte ist, dass das nicht nur in den Köpfen der Männer so ist, sondern auch in den Köpfen der Frauen.



Können Mütter heute nicht berufstätig und erfolgreich sein?

Doch, natürlich. Sie können heute alles schaffen und berufstätige, erfolgreiche und zielstrebige Mütter sein. Aber sie zahlen oft auch einen hohen Preis. Denn die Frau trägt meist trotzdem die Verantwortung für das Kind und ist diejenige die dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft. Zwischen Frauen und Müttern muss man also schon noch unterscheiden, was den Grad der Emanzipation angeht.



Sie sind das dritte Mal mit einem ihrer Romane auf Sylt beim Kampener Literatursommer. Mögen Sie die Insel?

Ja, absolut. Es ist für uns auch ein bisschen Tradition, ich war nämlich nicht nur drei, sondern sogar schon vier Mal auf Sylt. Das erste Mal im Jahr 2008 mit meinem Mann, der damals mit seinem Buch eingeladen war. Wir freuen uns jedes Mal und hängen auch diesmal ein paar Tage dran.





