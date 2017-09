Sylter Bowlingcenter : „Lucky’s“ steht vor ungewisser Zukunft

vergrößern 1 von 1 Foto: Deppe 1 von 1

von Frank Deppe

erstellt am 21.Sep.2017 | 05:14 Uhr

Als sich das in die Jahre gekommene Bowlingcenter im Industrieweg 2005 in neuem Glanz, unter neuer Regie und mit dem neuen Namen „Lucky’s“ präsentierte, war die Freude groß bei allen, die gern mal eine „ruhige Kugel“ schieben wollen. Gegenwärtig jedoch ist die Zukunft des beliebten Sylter Sport- und Freizeit-Treffpunkts ungewiss, denn die bisherigen Pächter haben ihren Vertrag aus privaten Gründen zum 31. Dezember 2017 gekündigt.

„Wir arbeiten derzeit an einem Nachfolgekonzept“, erläutert Carsten Volz auf Anfrage unserer Zeitung. Volz, der gemeinsam mit Andreas Voß und Kirsten Vahl-Voß zu den Gesellschaftern des „Lucky’s“ gehört, hofft, dass das Bemühen von Erfolg gekrönt ist: „Wir haben das Objekt beim Deutschen Bowlingverband ausgeschrieben, auch ein Sylter Unternehmer zeigt Interesse.“ Die Familie Voß aber werde definitiv nicht mehr – wie in den Anfangsjahren des „Lucky’s“ – als Betreiber agieren.

Die neue Situation hat Carsten Volz den Stammkeglern und -bowlern sowie dem Sylter Skatclub bereits in persönlichen Gesprächen mitgeteilt. „Wir wollen, dass es weitergeht. Unsinn sind hingegen Aussagen, dass wir nichts mehr investieren wollen“, versichert Volz. Sollte sich allerdings keine Lösung finden, müsse eine andere Nutzung des Gebäudes ins Auge gefasst werden.

Zu den Betroffenen zählt unteren anderen Heinz Henningsen, ehemaliger Vorsitzender des Vereins der Sylter Kegler. „Wir treffen uns seit Jahren jeden Freitag in einer fröhlichen Runde. Natürlich hoffen wir alle, dass uns das ‚Lucky’s‘ erhalten bleibt. Wir wüssten sonst erstmal gar nicht, was wir daraus machen sollen. Wir würden auf jeden Fall die Treue halten. Gleichwohl muss man aber auch zugeben, dass der Kegelsport nicht nur auf Sylt heutzutage nicht mehr so angesagt ist“, konstatiert Henningsen. Eine Einschätzung, die auch Carsten Volz teilt: „Der große Hype der Anfangsjahre im ‚Lucky’s‘ ist nicht mehr da.“

Historie des Lucky’s

1977 wurde das Bowling-Center eröffnet und 2005 von der Familie Voß übernommen. Nach einem grundlegenden Umbau präsentierte sich das betagte Center in modernem Konzept im amerikanischen Stil. Das „Lucky’s“ verfügt über eine Doppelkegelbahn, acht Bowlingbahnen, eine Micro-Bowlingbahn, einen Bereich mit Billardtischen, Air-Hockey und Geldspielgeräten sowie ein Restaurant. 2015 wurde das „Lucky’s“ von der Familie Voß an die derzeitigen Betreiber Bahne Hansen und Jana Zaidi verpachtet. fd