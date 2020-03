Insolvenz auf Sylt : Lob an Weinhaus-Mitarbeiter

Provinzial-Versicherung signalisiert Zahlungsbereitschaft nach Brand im Weinlager. Insolvenzverwalter sucht neue Betreiber.

von Ralf Henningsen

01. März 2020, 11:40 Uhr

Westerland | Nach dem Brand im Lager des Sylter Weinhauses Schachner hat die Provinzial-Versicherung Bereitschaft signalisiert, den Schaden zu erstatten. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen abgeschlossen habe, könnten jetzt die Sachverständigen den Schaden bewerten, erklärte Provinzial-Sprecher Fabian Hintzler. Für das insolvente Weinhaus aber wohl zu spät: Spätestens Ende März wird das Insolvenzverfahren eröffnet, berichtete Rechtsanwalt Andreas Kienast.

In dem Spirituosengeschäft an der Ecke Bismarckstraße/Bötticherstraße in Westerland hat der Ausverkauf begonnen: „Sonderverkauf ab sofort“ und „Das komplette Sortiment stark reduziert“ heißt es auf den Werbeplakaten in den Schaufenstern.

Weinhaus-Gründer Martin Schachner musste am 9. Januar beim Amtsgericht Niebüll einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen. Mit der vorläufigen Insolvenzverwaltung wurde der Hamburger Anwalt Andreas Kienast betraut.

In einer E-Mail an die Kunden begründete der alleinige Geschäftsführer und Hauptgesellschafter der Weinhaus Schachner GmbH, Martin Schachner, die Schieflage des Unternehmens mit dem Brand, der am 28. Juli 2019 die Wein- und Spirituosenvorräte in einer Lagerhalle an der Bismarckstraße zerstört hat. Weil die Provinzial-Versicherung ein halbes Jahr lang weder für den Brandschaden noch für die Betriebsunterbrechung eingetreten sei, habe er am 9. Januar den Gang zum Amtsgericht antreten müssen.

Die Ermittlungen zu dem Brand seien Ende vergangenen Jahres abgeschlossen worden, bestätigte die Flensburger Oberstaatsanwältin Dr. Stephanie Gropp unserer Zeitung. Das Feuer sei wahrscheinlich durch Brandstiftung verursacht worden, doch trotz intensiver Recherche hätten sich keine Hinweise auf konkrete Täter ergeben. Das Verfahren wurde daher eingestellt.

Nach der Einstellung des Ermittlungsverfahrens beginne nun ein Sachverständigenverfahren, bei dem die Schadenssumme ermittelt wird, erläuterte Provinzial-Sprecher Fabian Hintzler. Die Provinzial habe ihre Ersatzpflicht anerkannt und mit der Schadenbearbeitung begonnen. Geprüft würden Ansprüche aus der Inventarversicherung und der Betriebsunterbrechungsversicherung, mit dem „Ziel, die Firma schnell wieder ins Geschäft zu bringen.“ Bei dem üblichen Sachverständigenverfahren würden Sachverständige von beiden Seiten in Kürze damit beginnen, den Schaden zu bewerten. Werden sie sich nicht einig, trifft ein vorher bestellter Obmann die Entscheidung.

Nach unbestätigten Informationen unserer Zeitung verlangt das Weinhaus von der Inventarversicherung viereinhalb Millionen Euro und aus der Betriebsunterbrechungsversicherung weitere 700 000 Euro.

Derweil sucht Insolvenzverwalter Andreas Kienast für das Weinhaus neue Betreiber, um die Arbeitsplätze der 15 Mitarbeiter zu sichern. Mit mehreren Interessenten hätten er und Hauseigentümer Udo Kotzke Gespräche geführt. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens erwartet Kienast spätestens Ende März. Vor wenigen Tagen hätten die Mitarbeiter mit dem Abverkauf der Wein- und Spirituosenbestände begonnen.

Die Provinzial-Versicherung habe mittlerweile den Versicherungsfall anerkannt und Zahlungsbereitschaft signalisiert, bestätigte auch Rechtsanwalt Kienast. Dabei sei es unstrittig, welche Wein- und Spirituosenbestände bei dem Brand vernichtet wurden – die durch den Schwelbrand und die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogenen Flaschen seien sichergestellt und im Oktober aufgelistet worden. Die Liste umfasse insgesamt 60 000 Positionen – darunter Flaschen mit Wein, Champagner, Gin und Likör, Gläser und Sektkübel und vieles andere mehr. Kienast betonte, dass die teuren Spirituosen hitzebedingt zwar verdorben sind, die Flaschen aber unbeschädigt. Gemeinsam mit den Winzern und Lieferanten würden nun die Wiederbeschaffungspreise ermittelt, die für die Versicherung von Bedeutung sind.

„Wir tun alles, um ein vergleichbares Geschäft dort wieder ansiedeln zu können“, erklärte Kienast. Der Insolvenzverwalter lobte dabei die Unterstützung des verbliebenen Personals – „das sind die besten Mitarbeiter, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe.“ Er hoffe, bald einen neuen Arbeitgeber für sie finden zu können.

Kienast rechnete aber nicht damit, dass das insolvente Weinhaus mit dem Geld der Versicherung gerettet werden könnte. „Das reicht bei weitem nicht.“ Er befürchte, dass alle Forderungen addiert einen zweistelligen Millionenbetrag erreichen könnten.

Die Weinhaus Schachner GmbH soll demnach auch viereinhalb Millionen Euro Verbindlichkeiten aus Darlehensgeschäften gehabt haben. Geldgeber konnten in Wein und andere Spirituosen investieren und wurden mit einer Rendite von bis zu zehn Prozent gelockt. Ein Geschäftsmodell, das mittlerweile auch die Steuerbehörden auf den Plan gerufen hat. Ein zwölfköpfiger Trupp der Steuerfahndung soll im Weinhaus Unterlagen beschlagnahmt haben. Nach Ansicht des Finanzamtes handelte es sich dabei nicht um ein Warengeschäft, sondern um ein Darlehensgeschäft, für das Kapitalertragssteuer zu zahlen ist.

Die Zahlungsunfähigkeit des Weinhauses habe sich schon länger abgezeichnet, erklärte Andreas Kienast. „Der Brand war für die Insolvenz nicht verantwortlich, aber er hat sie beschleunigt.“