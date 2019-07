Live-Predigt über Maria 2.0

von ago

05. Juli 2019, 09:19 Uhr

Morsum | Am morgigen Sonntag, 7. Juli, lohnt es sich, um 10 Uhr den Radiosender MDR Kultur des Mitteldeutschen Rundfunks einzuschalten: Morsums Pastorin Dr. Christiane Eilrich wird die Predigt in der Liebfrauenkirche im thüringischen Arnstadt halten, die der MDR live überträgt. Eilrich hat über Maria promoviert und wird in ihrer Predigt auch auf die katholische Bewegung „Maria 2.0“ eingehen. Zu empfangen ist der Gottesdienst im Internet unter www.mdr.de/kultur/radio