Offene Bühne : Live-Musik mit Sylter Bands im Bowling Center

Die „Offene Bühne“ findet am Freitag in Westerland statt.

12. November 2018, 18:11 Uhr

Am kommenden Freitag, 23. November, geht es in eine weitere Runde der Offenen Bühne. Erstmals findet die Veranstaltung im „Lucky’s Restaurant & Bowling Sylt“ im Industrieweg 10 in Westerland statt. Damit fügt sich ein weiterer Ort in die Liste der bereits etablierten Locations für dieses Veranstaltungsformat ein, was die Offene Bühne für Musiker und Publikum gleichermaßen spannend hält.

Fans handgemachter Musik werden auch diesmal durch eine Vielzahl unterschiedlicher Musikstilrichtungen bestens bedient und voll auf ihre Kosten kommen. Zudem ist es auch ein Abend der Begegnung: Interessierte Musiker sind herzlich willkommen und eingeladen, vor Publikum Auftrittserfahrung zu sammeln, neue Stücke auszuprobieren oder einfach gemeinsam zu jammen.

Zur besseren Vorbereitung wäre eine vorherige Anmeldung der teilnehmenden Musiker und Bands unter „vorstand@sy-ba.de“ oder bei Stefan Lorenzen unter Telefon 0173-8372736 von Vorteil. Bereits angemeldet sind die Bands „You´ll Be Mine“ (Gewinner des diesjährigen Henner-Krogh-Förderpreises), die „Latino Loco Band“, „Sonja Horn & Kerstin Hansen“ sowie „Jake Pillepalle And The Schokomuffins“. Ein Abend, den man auf keinen Fall verpassen sollte.

Der Eintritt ist wie immer frei. Los geht es ab 20 Uhr. Weitere Infos unter sylter-bands.de oder auf der Facebook-Seite des Vereins Sylter Bands.