Konzert auf Sylt : Live-Konzert mit Josie Paulus in Westerland

Am Sonnabend tritt im Hyggelig Singer-Songwriterin Josie Paulus auf.

von sr

21. Februar 2019, 15:11 Uhr

Sylt | Am Sonnabend, 23. Februar, wird um 20 Uhr die Singer-Songwriterin Josie Paulus aus Hamburg im Hyggelig in Westerland (Kjeirstraße 1, gegenüber vom Bahnhof) mit schonungslos ehrlichen Originals und kreativen Cover Songs von Janis Joplin über Queen bis hin zu Taylor Swift dem Publikum einheizen. Schon im Alter von 13 Jahren begann sie zu komponieren und seit rund zwei Jahren ist sie regelmäßig auf den Bühnen der Hansestadt zu sehen. Ihre starke Stimme überzeugt durch Virtuosität in lauten wie in leisen Tönen, ihre frech-frische Ausstrahlung durch Authentizität bei der Ansprache der Zuhörer. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird ein Hut herumgehen.