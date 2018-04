Sylter Tourismus : Lists Kurdirektor sagt "Tschüss"

Lists Kurdirektor Boris Ziegler wird Anfang Mai die Insel verlassen. In Hamburg warten ein neuer Job und sein Lebensgefährte

von Julia Nieß

24. April 2018, 04:48 Uhr

Seit neun Jahren ist Boris Ziegler Kurdirektor in List. Nun endet sein Vertrag, der auf seinen Wunsch nicht verlängert wird. Im Interview spricht er über seine Zukunft in Hamburg und sagt, was ihm fehlen wird – und was nicht.

Herr Ziegler, am 3. Mai ist ihr letzter Arbeitstag in der Lister Kurdirektion. Warum hören sie auf?

Vor neun Jahren – vier Wochen, nachdem ich die Stelle hier angetreten habe – habe ich meinen Lebensgefährten kennengelernt. Er lebt in Hamburg und wir führen nun schon seit neun Jahren eine Fernbeziehung. Durch die Pendelei von Haustür zu Haustür brauchen wir dreieinhalb Stunden, sind wir viel unterwegs und das ist sehr anstrengend. Außerdem muss alles, was wir unternehmen wollen, immer am Wochenende stattfinden – und das wollen wir einfach nicht mehr.



Sie haben in Hamburg eine neue Stelle gefunden. Was werden Sie machen?

Am 29. Mai fange ich bei der Stiftung Historische Museen Hamburg an. Dort habe ich eine Doppelfunktion: Einerseits als Verwaltungsleiter für das Museum für Hamburgische Geschichte und andererseits als Leiter der Zentralen Dienste für die Stiftung. Das ist für mich eine tolle berufliche Herausforderung.



Vom Tourismus ins Museum – passt das zusammen?

Ja, absolut. Im Tourismus geht es darum, Gäste in den Ort – in einem Museum darum, sie in das Museum zu bekommen. Die Herangehensweise ist gar nicht so unterschiedlich. Außerdem habe ich ein Faible für geschichtliche Themen und denke daher, dass ein Museum gar kein schlechter Ort für mich ist. Diese Möglichkeit, gepaart mit meinen privaten Plänen, ist wie ein Sechser im Lotto und alles fügt sich zum passenden Zeitpunkt stimmig zusammen.



Was macht den Zeitpunkt so passend?

Ich musste die Stelle des Kurdirektors nicht kündigen, weil ich wiederholt einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag habe, der am 28. Mai ausläuft und den ich nicht verlängere.



Beschloss die Gemeinde nicht erst kürzlich, Sie unbefristet einzustellen?

Ja, im Dezember haben die Gemeindevertreter beschlossen, dass sie mich gerne unbefristet einstellen möchten. Ich habe dann aber rechtzeitig mitgeteilt, dass ich den Vertrag nicht verlängern werde. Nun kann die Stelle neu ausgeschrieben werden. Bis ein neuer Kurdirektor oder eine neue Kurdirektorin da ist, wird meine Stellvertreterin Maiken Neubauer die anfallenden Aufgaben übernehmen.



Lassen Sie uns über List sprechen. Wie hat sich der Ort in den vergangenen neun Jahren verändert?

Es ist sicherlich optisch eine ganze Menge passiert. Viele gewerbliche sowie private Bauten sind verkauft, abgerissen und neu gebaut worden. Markant sind natürlich die größeren Projekte, wie der Lister Markt oder die Eröffnung des Arosa-Hotels. Das Hotel Strand ist dazugekommen oder das Easy. Außerdem haben wir die wasserseitige Infrastruktur komplett erneuert, denn vieles war in die Jahre gekommen. Wir haben neue Strandübergänge, neue Rettungsschwimmer-Stände, die wir auch mit neuer Technik ausgestattet haben und neue Kurkartenkontroll-Häuschen. Was jetzt noch fehlt, ist die neue Strandkorbhalle, aber das wird nicht mehr lange dauern.

Was waren Ihre persönlichen Highlights?

Wir haben sicherlich ein paar Highlights geschaffen, einige davon sind mir allerdings ein besonderes Anliegen, wie das Herz am Lister Hafen, an dem Paare ihre Liebesschlösser anhängen können. Ich freue mich jedes Mal wenn ich sehe, wie Menschen dort ihr Schloss aufhängen und Selfies machen. Auch, wenn ich die Idee aus Toronto „importiert“ habe, macht es mich glücklich und stolz, dass es so gut ankommt. Ein weiteres Highlight war natürlich auch die 725-Jahr Feier, die erst wie ein riesiger Berg vor uns lag und dann – auch dank des guten Wetters – richtig toll gelaufen ist.



Sind Sie auch etwas traurig, dass Sie die Kurverwaltung verlassen oder überwiegt die Freude auf die neue Herausforderung?

Ich gehe sicherlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es hat immer Spaß gemacht, den Ort zu vermarkten und zu schauen, wo man neues Gästepotenzial erschließen kann. Ein herzlicher Dank geht natürlich auch an all meine Mitarbeiter, die mir die Treue gehalten haben. Grundsätzlich ist man als Führungskraft nichts ohne seine Mitarbeiter und ich hatte hier ein tolles Team, auf das ich sehr angewiesen war. Wir haben es in den vergangenen Jahren immerhin geschafft, unsere Bettenzahlen zu halten. Außerdem können wir seit 2009 einen kontinuierlichen Gästezuwachs verbuchen. Andererseits freue ich mich sehr, weil ich glaube, dass meine neue Arbeit sehr spannend wird.



Was wird Ihnen an List und der Insel im Allgemeinen fehlen?

Mir ist in den vergangenen neun Jahren dieser Ort sehr ans Herz gewachsen. Vor allem werde ich die Ruhe vermissen oder alleine am Strand den Sonnenuntergang zu sehen. Oder den Luxus zu haben, nach einem Arbeitstag mit dem Fahrrad an den Strand zu fahren und im Meer zu baden. Auch der ein oder andere Mensch aus dem Dorf wird mir fehlen. Der raue friesische Charme hat mir am Anfang Schwierigkeiten bereitet, jetzt habe ich viele wirklich lieb gewonnen. Es gab zwar sicherlich mit dem ein oder anderen auch mal ein Problem, aber das ist überall so – vor allem, wenn man wie ich eine öffentliche Funktion besetzt. Zum Glück falle ich aber weich, weil ich in Hamburg nicht alleine bin und dort in den vergangenen Jahren die ein oder andere Freundschaft geschlossen habe.



Was wird Ihnen nicht fehlen?

Ich freue mich darauf, dass ich nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehe. Es kann sehr anstrengend sein, permanent präsent und – so meinen jedenfalls viele – auch ansprechbar zu sein, wenn man auf der Insel unterwegs ist. Kurdirektor ist ein Job, den ich zwar gerne mache, der aber auch sehr herausfordernd ist.



Was würden Sie sich für List in der Zukunft wünschen?

Manche Themen sollten vielleicht ein bisschen sachlicher behandelt werden – das gilt aber eigentlich für die gesamte Insel. Nehmen wir zum Beispiel die Diskussion um das Riesenrad am Hafen. Das war eine Entscheidung der Gemeindevertreter – und damit war der Drops gelutscht. Ob man das nun mag oder nicht, es war eine demokratische Mehrheitsentscheidung und diese anschließende Diskussion musste einfach nicht sein.



Denken Sie, Sie werden in Zukunft auch mal Urlaub auf Sylt machen?

Vielleicht nicht gleich diesen Sommer. Aber ja, das ist sogar sehr gut vorstellbar.