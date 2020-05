Lister Weststrandhalle ist zum Teil illegal

Bloß für Zweidrittel des Gebäudes liegen Baugenehmigungen vor/ Neue Konzession ist nur mit gültigem Bebauungsplan möglich

11. Mai 2020, 12:45 Uhr

List | An der Lister Weststrandhalle, dem jetzigen „Wonnemeyer auf Sylt“, stehen Veränderungen an: Nach Erkenntnissen der Inselverwaltung hat die Gemeinde nur für etwa Zweidrittel des Gebäudes Baugenehmigungen, etwa ein Drittel ist nicht legal entstanden. Betroffen sind Nebengebäude, aber nicht der Gastraum des Strandrestaurants, hieß es am Donnerstag in der Gemeindevertretersitzung im Erlebniszentrum Naturgewalten. Bis zur Erneuerung des Pachtvertrages am Jahresende soll alles rechtlich abgesichert sein.

„Wann die illegalen Nebengebäude entstanden sind, entzieht sich auch meiner Kenntnis“, erklärte Bürgermeister Ronald Benck gegenüber unserer Zeitung. Benck betonte, dass der jetzige Pächter nichts mit den nicht genehmigten Anbauten zu tun hat. „ Das sind Altlasten von wem auch immer.“

Für das Areal am Lister Weststrand gab es schon 2014 große Pläne – die Verlegung der Strandkorbhalle und des FKK-Strandes, ein zusätzlicher Strandkiosk, der Abriss der Bambusbar und die Erweiterung des Parkplatzes. Die Aufstellung des Bebauungsplans geriet jedoch ins Stocken, weil bei der öffentlichen Beteiligung sehr kritische Stellungnahmen eingingen. Einer der wichtigsten Kritikpunkte sei die Abweichung vom insularen Strandversorgungskonzept gewesen, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Das erlaubt Strandversorgungsbetriebe auf Sylt eigentlich nur bis zu einer Größe von 500 Quadratmetern, doch die Weststrandhalle kommt auf über 600 Quadratmeter. Die Planung geriet ins Stocken.

Weil aber zum Jahresende der Pachtvertrag ausläuft, mussten die Akten wieder hervorgeholt werden.

Eine neue Konzession gibt es nur mit einem gültigen Bebauungsplan. Die Weststrandhalle umfasst neben der Gastronomie mit Außenterrasse öffentliche Toiletten, Duschen, eine Erste-Hilfe-Versorgung sowie Lagerräume.

490 Quadratmeter dürfte die Podestfläche nach dem aktuellen Strandversorgungskonzept umfassen, maximal zu zwei Dritteln bebaut und zu mindestens einem Drittel bestehend aus Gästeterrasse und Erschließungsfläche. Der Gastraum darf maximal 163 Quadratmeter haben. Diese Bedingung wird erfüllt, doch die anderen Vorgaben nicht. Nach Norden sind Anbauten ohne Genehmigung errichtet worden, das Gebäude umfasst 410 Quadratmeter. Und auch die Gästeterrasse ist mit 236 Quadratmetern größer als erlaubt – insbesondere auf der Nord- und Westseite des Gebäudes, wo man aufs Meer blicken kann.

Die Gemeinde habe sich entschieden, den genehmigten Gebäudebestand planungsrechtlich zu sichern, damit er in die Vorgaben des Strandversorgungskonzeptes passt, erläuterte Benck. Gleichzeitig sollen die übrigen Einrichtungen wie die Kurkartenkontrolle und die Toiletten am Strandübergang gebündelt werden. „Abgängige Gebäude“ wie die Bambusbar sollen beseitigt und der ruhende Verkehr neu geordnet werden.

Es habe Überlegungen gegeben, den Gebäudekorpus anders neu aufzustellen und „aufgestelzt“ auch eine erhöhte Terrasse mit Meeresblick zu ermöglichen, erklärte der Bürgermeister. „Da sind wir aber in den Gesprächen mit der unteren Naturschutzbehörde noch nicht weitergekommen.“

Bei der Abstimmung über den Bebauungsplan waren sich die Lister Gemeindevertreter einig – der Entwurf wurde einstimmig verabschiedet und soll in Kürze für die Öffentlichkeit ausgelegt werden.