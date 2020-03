Sylter sind solidarisch : Lister helfen Listern

Die ev.-luth. Kirchengemeinde List will in Zeiten der Vereinzelung zusammenführen.

29. März 2020, 11:40 Uhr

List | „Die Corona-Krise macht vor der Kirchentür nicht halt“, erklärt die Lister Pastorin Petra Hansen. Der Wille, in diesen Zeiten des Abstands Menschen einander näher zu bringen, sei der Leitgedanke der aktuellen Gemeindearbeit, so die Pastorin. Zunächst habe die Kirchengemeinde versucht, zu den Menschen zu kommen, da Gottesdienste und Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Also habe man sich entschlossen, einen Videokanal auf Youtube und eine Facebook-Seite einzurichten – beides gab es bisher nicht. Über diese Kanäle und die eigene Homepage www.st-juergen-list.de verbreitet die Kirchengemeinde alle paar Tage eine „Lister Mutmachgeschichte“ - kurze Video-Botschaften der Pastorin mit Geschichten, die Mut machen und Trost spenden. Zur Einkehr und zum Gebet ruft seit Kurzem allabendlich um 18 Uhr das Glockenläuten der Lister Kirche St. Jürgen auf.

„Corona greift uns alle an und fragt nicht nach Herkunft, Ansehen oder auch Religion. Unsere Antwort kann daher nur die Gemeinschaft sein. Es geht um Verständnis und Nächstenliebe“, erklärt Petra Hansen. So sei es folgerichtig, die Aktion „Lister helfen Listern“ in den Fokus zu rücken. Dabei geht es um finanzielle Zuwendungen für Bedürftige, aber auch um ganz praktische Dinge des täglichen Lebens, wie etwa Hilfe bei Besorgungen oder einen Lieferservice für Mahlzeiten. Die Kirchengemeinde setzt dabei auf ein Miteinander des ganzen Ortes: Alle Lister sind aufgerufen, mitzumachen, Ideen einzubringen oder umzusetzen.

Als Plattformen des Austausches sollen dabei die Facebook-Seite der Lister Kirche und auch ein neu aufgestelltes Schwarzes Brett im Kirchenvorraum dienen – für beides: Hilfsangebote und -gesuche.

„Ideen gibt es zuhauf in List – das macht Mut. Zum Beispiel näht eine Kirchenvorsteherin einfache Atemschutzmasken, um diese an ältere Lister und Listerinnen zu verteilen. Es sind – wie so oft - diese einfachen Dinge, die zählen“, so die Pastorin.