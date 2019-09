List feiert Oktoberfest

Avatar_shz von Anja Werner

26. September 2019, 15:57 Uhr

List | Ein Oktoberfest wird am Sonnabend, 28. September, im Erlebniszentrum Naturgewalten am Lister Hafen gefeiert. Los geht es um 19.30 Uhr im Bistro in der Hafenstraße 37, teilte der Veranstalter mit. Bei der „Gaudi direkt am Meer“ soll es unter anderem Musik, Tanz sowie bayrischen Spezialitäten geben. Der Eintritt zur Party ist frei.

Erlebniszentrum Naturgewalten Sylt; Hafenstraße 37, 25992 List. Telefon 04651- 836190.