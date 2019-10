Leysieffer bleibt mit zwei Standorten auf Sylt

Neuanfang mit Finanzinvestor: Insolvenz in Eigenregie/Sylter Dependance bleibt bestehen

01. Oktober 2019, 17:37 Uhr

Osnabrück/Sylt | Die „Himmlischen“ haben die Hölle hinter sich: Der Osnabrücker Confiseriehersteller Leysieffer ist guter Hoffnung, Anfang 2020 mit Hilfe eines Investors das Insolvenzverfahren in Eigenregie abschließen zu können. Auch auf Sylt können die Mitarbeiter aufatmen – die beiden Standorte in der Friedrichstraße bleiben erhalten.

„Wir liegen gut im Plan“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Jan Leysieffer. Das Amtsgericht Osnabrück hat am Donnerstag die Vorläufigkeit des Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung aufgehoben und ein reguläres Verfahren in Gang gesetzt. Jan Leysieffer führt weiter die Geschäfte und ist voll handlungsfähig, ihm ist als Sachwalter ein Rechtsanwalt zur Seite gestellt. Bis Ende des Jahres will Leysieffer das Familienunternehmen wirtschaftlich stabilisiert haben und im ersten Quartel neu durchstarten: Mit dem altbewährten Qualitätskonzept, schlankeren Strukturen und mit der Finanzhilfe eines Investors.

Aus einer großen Anzahl von Kaufinteressenten sind nach seinen Angaben drei Finanzinvestoren übrig geblieben, mit denen jetzt intensiv verhandelt wird. In den nächsten sechs Wochen, so Leysieffer, werde es eine Entscheidung geben. Nähere Angaben zu den Investoren machte Leysieffer nicht.

Der Osnabrücker Pralinenhersteller hatte Anfang April Insolvenzantrag gestellt und in Eigenverwaltung einen Sanierungsprozess in Gang gesetzt. Die Zahl der Beschäftigten sank von 360 auf aktuell 296. Vier Niederlassungen sind geschlossen worden – zwei in Hamburg, eine in Aachen und die Filiale auf der Königsallee in Düsseldorf erst vor wenigen Wochen. Elf Standorte bleiben erhalten: Osnabrück (2), Sylt (2), Berlin (3), München, Hamburg, Rottach-Egern und Münster.

Die hohe Qualität der Produkte stehe weiter an erster Stelle, versichert Leysieffer. „Wir haben aber das Sortiment verkleinert.“ Etwa 150 Produkte wurden aussortiert. Beispiel: „Wir machen jetzt nicht mehr 60 Sorten Konfitüre, sondern 40.“ Aber, so der Chef, „die natürlich in der gewohnten Qualität und in Handarbeit wie bisher.“

Der Niedergang des Osnabrücker Traditionsunternehmens kam für die Öffentlichkeit überraschend, nicht aber für Branchenkenner, die die im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanzen aufmerksam gelesen hatten. Die Umsätze schrumpften von Jahr zu Jahr und die Jahresfehlbeträge wurde größer. 196 000 Euro waren es im Geschäftsjahr 2017/18, fast 1,1 Millionen im Jahr davor und 1,17 Millionen Euro 2015/16.

Jan Leysieffer, Unternehmensnachfolger in vierter Generation, lässt durchklingen, wie sehr ihn persönlich die Krise mitgenommen hat. „Eine harte Zeit mit vielen Nächten ohne Schlaf“ liege hinter ihm, sagt er. Von der öffentlichen Aufmerksamkeit wurde er in der ersten Zeit nach der Insolvenzanmeldung geradezu überrollt. Nun überwiege die Zuversicht und der Optimismus, sagt Leysieffer – „auch weil ich ein gutes Team an meiner Seite habe“. Die Mitarbeiter stünden zur Firma, „das höre und spüre ich jeden Tag.“

Auf Sylt betreibt das Osnabrücker Unternehmen schon seit 1982 eine Filiale, zu Hochzeiten waren es vier Betriebe. In Westerland sind es ein Bistro und schräg gegenüber eine Confiserie mit Delikatessenhandel, die aus der Fertigungsstätte am Industrieweg beliefert werden. Lange hielt sich auch „Das kleine Leysieffer“ an der Whiskymeile von Kampen, das unter dem Namen „Odin“ firmierte – bis das Reetdachhaus vor zweieinhalb Jahren verkauft wurde. Das 2013 eröffnete Bistro am Ortseingang von Keitum hat nach drei Jahren wieder seine Tore geschlossen.