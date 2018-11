„Sterne des Sports“ : Leuchtende Sterne für stille Helden

Auszeichnung lässt TSV Westerland Sylt erneut jubeln / Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote lobt soziales Engagement der Vereine

26. November 2018, 15:02 Uhr

Innenminister Hans-Joachim Grote, Schirmherr der Aktion „Sterne des Sports“ in Schleswig-Holstein und Hans-Jakob Tiessen, Präsident des Landessportverbandes, sowie Vertreter der Volksbanken Raiffeisenbanken würdigten bei der Feierstunde am vergangenen Mittwoch im Landeshaus Kiel die von den Vereinen geleistete Arbeit. Für den 5. Platz nahm der TSV Westerland voller Stolz das Preisgeld in Höhe von 500 Euro entgegen. Sieger des „Großen Stern des Sports“ in Silber wurde der Verein Sail United aus Lübeck, der sich für inklusiven und integrativen Wassersport einsetzt.

Initiiert durch Deutschen Olympischen Sportbund und Volksbanken Raiffeisenbanken werden die „Sterne des Sports“ bereits zum fünfzehnten Mal in Bronze (Städte, Gemeinden, Kreise), Silber (Land) und Gold (Bund) vergeben. Mit dieser Auszeichnung soll die soziale Bedeutung der Sportvereine für die Gesellschaft hervorgehoben werden. Die Aktion zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Breitensport. Die Jury besteht aus Vertretern des Landessportverbandes, der Medien sowie der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

„Der gemeinsame Sport von Kindern mit ihren Eltern, zum Teil auch mit den Großeltern, fördert nachhaltig das Familien-Zusammengehörigkeitsgefühl und das Interesse aller, am allgemeinen, gemeinschaftlichen und generationsübergreifenden Sporttreiben und dies nicht nur in der Sporthalle, sondern auch zu Hause“, sagte Hans Wilhelm Hansen, Vorsitzender des TSV Westerland Sylt bei der Projektvorstellung im Landeshaus Kiel.

Mit dem Projekt „Familien in Bewegung“ ermöglicht es der TSV Westerland Familienmitgliedern gemeinsam Sport zu treiben und gewann am 22. Oktober bereits den „Oscar des Breitensports“ auf Sylt. „Familien in Bewegung“ ist ein Projekt des Landessportverbands Schleswig-Holstein in Kooperation mit den Sportfachverbänden und besteht bereits seit 2013. Der TSV ist einer der vier teilnehmenden Sportvereinen aus dem Kreis Nordfriesland, bei dem das Projekt im Januar 2018 gestartet wurde. Spaß für Groß und Klein – das Projekt ermöglicht Familien neben den Geschehnissen des Alltags die Begeisterung zum Sport gemeinschaftlich zu entdecken und die rasante und trickreiche Sportart Badminton generationsübergreifend zu erleben. In den kommenden Monaten und Jahren ist geplant, neben dem Badmintonsport auch Sportarten wie Basketball, Handball und Volleyball für Kinder, Eltern und Großeltern in dem Projekt anzubieten.

„Sportvereine sind unverzichtbar. Sie führen Menschen zusammen und leisten tagtäglich großartige Arbeit, die für unsere Gesellschaft sehr wichtig ist. Daher ist es uns eine besondere Freude, dass der TSV Westerland Sylt auch auf Landesebene einen so positiven Eindruck hinterlassen hat“, betonte Michael Pietyra, Vorstandsmitglied der Sylter Bank eG nach der Preisverleihung der „Sterne des Sports“ in Kiel. Und Innenminister Hans-Joachim Grote sagte: „Die ehrenamtliche Arbeit ist in unseren Sportvereinen unverzichtbar. Sie bildet in vielen Fällen das Rückgrat der Vereine. Deshalb freue ich mich außerordentlich, dass mit der Auszeichnung ‚Sterne des Sports‘ dieses freiwillige Engagement umfangreich gewürdigt wird und wir uns bei den Vereinen und Verantwortlichen für ihren ehrenamtlichen Einsatz auf diese Weise bedanken können. Die Vielfalt der vorgeschlagenen Projekte zeigt, was für tolle und wichtige Ideen beispielsweise im Bereich der Integration und Inklusion in Schleswig-Holsteins Sportvereinen umgesetzt werden.“

Auch im kommenden Jahr sollen die „Sterne des Sports“ auf Sylt wieder leuchten und an engagierte Vereine vergeben werden. „So wollen wir diesen Menschen – diesen stillen Helden – die längst überfällige Aufmerksamkeit für ihr Engagement und ihren unentgeltlichen Einsatz schenken und den mitmenschlichen Gedanken ihrer besonderen Vereinsarbeit fördern“, sagte Sylter Bank- Vorstand Pietyra.