Avatar_shz von Anja Werner

18. Oktober 2019, 14:25 Uhr

List | Am Sonntag, 20.Oktober, findet zum letzten Mal in diesem Jahr der „Hausfrauen“-Flohmarkt am Lister Hafen statt. „Von 10 bis 17 Uhr haben Aussteller und Besucher die Möglichkeit, das einmalige Ambiente zu genießen. Der Markt ist nur für Sylter Privatleute und nicht für Händler.