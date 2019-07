Letzte Vorbereitungen für Kampen Jazz 2019 laufen

Am Freitag beginnt die vierte Auflage des musikalischen Open-Air-Events / Große „Schlemmermeile“ von Kampener Gastronomie und Feuerwehr

von ago

10. Juli 2019, 11:43 Uhr

Kampen | Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die große Bühne am Strönwai in Kampen ist bereits aufgebaut. Am Freitag beginnt die vierte Auflage von Kampen Jazz und sorgt zwei Tage lang für musikalische Höhenflüge auf Deutschlands nördlichster Insel. Der mehrfache Echo-Preisträger Till Brönner hat erneut internationale Künstler verpflichtet, die verschiedene Richtungen des Jazz vertreten. Die stilistische Bandbreite reicht von Swing, Rhythm & Blues bis hin zu Soul, Funk und lyrischen Piano-Klängen.

Die Gemeinde Kampen fiebert als Mitveranstalter der vierten Auflage des Jazz-Festivals entgegen. Bürgermeisterin Steffi Böhm: „Wir haben zusammen mit Till Brönner und Dariush Mizani alles getan, um den Zuschauern ein hochkarätiges Programm in einem tollen Ambiente zu bieten, das dank der Sponsoren auch noch kostenlos ist.“ Die niederländische Candy Dulfer wird ebenso zu hören sein wie die Jazz-Organisten und -Pianisten Joey de Francesco und Frank Chastenier. Ordentlich einheizen werden auch die Funk- & Soulmusiker von Al McKay’s Earth Wind und Fire.

Es lohnt sich, am Freitag und Sonnabend schon nachmittags nach Kampen zu kommen. Ab 16 Uhr fungiert DJ Peter Kliem vom Club Rotes Kliff mit chilligem Jazz & Soul als musikalischer Appetitmacher, ihm folgt ab 18 Uhr Inusa Dawuda. Auf der „Schlemmermeile“ ab 15 Uhr rund um Hauptbühne und Strönwai verwöhnen Kampener Gastronomie und Feuerwehr Besucher an verschiedenen Ständen mit Getränken sowie Currywurst oder Scampis vom Grill.