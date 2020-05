Sylter Leserbriefe : Lesermeinungen zu Multipark, Tagespflege und Touristen

Hier haben unsere Leser das Wort.

29. Mai 2020, 17:53 Uhr

Die Realität sieht anders aus Zur Einhaltung der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln: Mitnichten halten sich Touristen an die Coronaregeln. Ich bin Zugbegleiterin im Norden und erlebe wie meine KollegInnen jeden Tag Verstöße gehen die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Wir werden aggressiv angegangen und beleidigt. Tourismusmanager sehen nur ihren Ponyhof, die Realität sieht anders aus. Auch BerufspendlerInnen von Sylt berichten von Verstößen in Hotels und Geschäften. Uns allen liegen die Nerven blank. Oder sind es „doch nur wir“? Hauptsache, die Touristen fühlen sich wohl? Wenn sie berichten, dann bitte auch die Seite, die unter dieser gefährlichen Ignoranz leidet. Mitarbeiterin der Bahn, die ihren Namen nicht veröffentlich haben möchte





Multipark hat keine "Berliner Mauer" Zum Leserbrief „Multipark ist nicht zu finanzieren“, Ausgabe vom 26. Mai: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vollgraf, ich habe das Bedürfnis, auf ihren lakonischen Leserbrief in der Sylter Rundschau zu reagieren. Das Projekt Multipark stellt für die Inseljugend und somit auch für alle Inseleltern ein Bekenntnis der Gemeinde an die auf der Insel wohnenden Familien dar. Nach einem sehr konstruktiven und partizipativen Verfahren wurde der Bau des 1. Bauabschnitts Multipark bereits im letzten Jahr beschlossen, das vorgesehene Budget ist im Haushalt 2020 enthalten. (...) Anregungen und Sorgen der Bürgerschaft (wurden) gehört und im weiteren Verfahren berücksichtigt. Auf zahlreichen Sylter Veranstaltungen bot der Skateboarding Sylt e.V. mit seinem Infostand ein Forum für Fragen und Diskussionen. Der Zeitpunkt, das Projekt grundsätzlich in Frage zu stellen ist vorbei! Was genau bewegt Sie dazu, die Höhe der Lärmschutzwand in Bezug zur Berliner Mauer zu setzen? Im Gegensatz zur Berliner Mauer wird hier ein Treffpunkt gebaut, ein verbindendes Element. Das Investment Multipark ist ein Investment in die Jugend UND der Treffpunkt Multipark wird aber ein Forum für alle Sylter - jung und alt – und natürlich auch für unsere Gäste. Ich bin mir sicher, dass die positive Ausstrahlung der Anlage – wenn sie denn in Betrieb ist – ein Gewinn für alle ist! Und die Anwohner - im Schutze der notwendigen Lärmschutzwand – sind dort auch immer willkommen! Christina Dörge



















Frische Ideen für die Tagespflege





Zum Artikel „Zuschuss für Seniorenhäuser soll genehmigt werden“, Ausgabe vom 18. Mai

Nach unserem letzten Leserbrief zum verpulverten, ersten Zuschuss der Wohngemeinschaften der Johanniter erfahren wir jetzt, dass die Fraktionen von SPD, CDU, SWG und SSW erneut die Johanniter mit 400 000 Euro für die Tagespflege und für die Stationäre Pflegeeinrichtung unterstützen wollen. Ein Schlag ins Gesicht für alle Selbstständigen auf Sylt, die gerade jetzt in Zeiten von Corona unter Existenznot leiden. Die Johanniter erpressen die Sylter Kommunalpolitiker damit, dass sie 1,8 Millionen Euro Umsatzverlust für beide Einrichtungen gemacht haben und nun erwägen, die Insel Sylt zu verlassen. Ein Verband, der bundesweit Millionen mit seinen Einrichtungen verdient und in zahlreichen Bundesländern erfolgreich vertreten ist und bislang, wie uns bekannt, gute Ansätze in den Pflegeeinrichtungen verfolgt hat. Wir verstehen nicht, warum dies auf Sylt nicht umsetzbar sein sollte. Was wir brauchen, sind frische Ideen für Tagespflege sowie stationäre Pflege. Warum ist die Tagespflege so wenig ausgelastet und warum überlegt seitens der Johanniter niemand, weshalb ihr Konzept nicht angenommen wird. Jetzt soll auch noch für teures Geld ein Beratungskonzept auf Kosten von uns als Steuerzahler bestellt werden. Geht’s noch? Wir hoffen, dass die Gemeindevertreter dies ablehnen und sich für neue frische, innovative Pflegeideen entscheiden, anstatt der bisherigen Strategie der Johanniter zu folgen, was schon im letzten Jahr Kosten von ca. 90.000 Euro (laut Pressemitteilung) verursacht hat und weitere 400 000 Euro kosten würde.

Dafür haben wir kein Verständnis, und wir würden uns wünschen, dass die Politik und auch die Johanniter erkennen, dass ihr Konzept auf Sylt so keine Zukunft haben wird. Das hoffen wir auch für alle, die jetzt um ihre Existenz kämpfen. Dies soll mit Sicherheit kein direkter Vergleich sein, muss aber gerade in dieser schwierigen Zeit anzumerken sein.

Mario Kracht und

Felix von den Assen,

Wenningstedt