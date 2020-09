Sylter Leserforum : Leserin zweifelt an Unvoreingenommenheit der der Wenningstedter Gemeindevertreter

Hier haben unsere Leser das Wort.

Avatar_shz von shz.de

22. September 2020, 11:06 Uhr

Wenn Befangenheit zur Routine wird





Zum Bericht „Wenningstedt stimmt mit Ja“, Ausgabe vom 16. September

Das Land der Dichter und Denker ist sicherlich nicht bekannt dafür, eine Bananenrepublik zu sein. Und die Insel Sylt ist weit davon entfernt, Bananen-Plantagen zu bauen. Dennoch muss der geneigte Beobachter große Sorge haben vor Sachverhalten wie zweifelhafte Wahlen, Hinterzimmerpolitik und Vetternwirtschaft.

In vielen Gremien darf ein Mitglied an Abstimmungen nicht teilnehmen, wenn es dabei als „befangen“ gilt, das heißt, die persönlichen Interessen des Mitglieds mit den Interessen der von ihm zu vertretenden Allgemeinheit, also der Wählerschaft beziehungsweise dem Gemeinwohl kollidieren könnten. Aus gutem Grunde genügt hier schon der „böse Schein“, das heißt der mögliche Eindruck mangelnder Objektivität.

Normalerweise müsste man daran nicht erinnern. Aber was in der abgelaufenen Woche in Wenningstedt geschah, ist eben nicht normal. Mit seinem Vorhaben, eine Bauplanung für das Hotel-Neubau-Projekt Windrose in Gang zu setzen, hat die Gemeindevertretung von Wenningstedt alle Vorsicht vergessen und damit das Fundament der Demokratie erschüttert. Zuerst wurde mittels einiger juristischer Winkelzüge die „Betroffenheit“ kleingerechnet, so dass nur noch ein Vertreter befangen sein solle. Doch dann – nach all den verwundernden Ausführungen der Juristerei – hat auch dieser sich als unbefangen geoutet. Tja: Gibt’s doch Bananen?

Hier greift die Bürgermeisterin ein Prinzip an, das zu den Grundpfeilern Deutschlands gehört: Die Rechtsstaatlichkeit. Der Plan, mittels eiliger Rechtsgutachten gegen Recht zu verstoßen, ist ein Kulturbruch. Einmal mehr zeigt sich: Wenn der Bürger nicht aufpasst, wird das Recht für seine Zwecke zurecht gebogen. Das ist beschämend.