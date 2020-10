Leserbriefe zum Beherbergungsverbot

Avatar_shz von shz.de

19. Oktober 2020, 17:42 Uhr

Wenn ein Herr Stenner meint, er braucht sich nicht an Regeln halten, weil er ja Rechtsanwalt ist und es dadurch besser weiß, dann muss er das mit seinem Gewissen ausmachen! Aber das er sich dann noch provokativ lächelnd in der Zeitung abbilden lässt, ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich an die Regeln halten, zu Hause bleiben und eventuell noch hohe Stornokosten zahlen müssen.

Ute Petersen, Braderup



Dass Herr S. sich mit seiner Familie über geltenden Recht hinwegsetzt, mag für IHN belanglos sein, weiß ER doch dass ER gesund ist und hält ER doch die Regeln für „sinnfrei“. Angst, seinen Berufsstand zu diskreditieren, braucht er in den Augen vieler nicht mehr zu haben. Dass sich aber der geschätzte C.-E. Johannsen grinsend neben diesen Antisozialen stellt und die Sylter Rundschau diesen Aufmacher unkommentiert druckt, schlägt dem Fass den Boden aus. Jeden Tag versucht die Mehrzahl der Menschen als Vorbild die Reihen gegen die Pandemie geschlossen zu halten und die Ignoranz Einzelner durch das Leben des guten Beispiels in einem sozialverträgliche Rahmen zu halten. Augenscheinlich gilt aber wohl weder für Herrn S. noch für seinen Freund Herrn J. der demokratische Grundsatz der Mehrheitsentscheidung.

Erk Kessenich



Nein, für Schleswig-Holstein sind die Vorgaben zum Schutz vor dem Virus Corvid-19 klar, ob sie nun gefallen oder nicht. Dass der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Sylt und der Chef des Gastgeberhotels das Vorgehen des Juristen gutheißen, zeigt deren Verantwortungslosigkeit gegenüber allen durch Corona gefährdeten Menschen, auch durch mögliche Nachahmer. Das aufgezeigte selbstherrliche Handeln auf Sylt ist eindeutig eine Steilvorlage für rechtsextreme Parteien, die bekanntlich in Deutschland nicht gewollt sind!

Hermann Wichmann

Klar muss man was tun, solange ich nicht selbst der Betroffene bin. Zudem eine sehr schwache Argumentation des Anwalts, einen Test sinnfrei zu finden, wenn man weiß, dass man gesund ist. 1. kann er es nicht wissen, wegen der Inkubationszeit. Oder war er die letzten zwei Wochen in Quarantäne? Und 2. könnte man nach dieser Argumentation auf vieles andere auch verzichten. Zum Beispiel auf die Schufa-Auskunft oder ein Führungszeugnis, wenn man weiß, dass es keine Einträge gibt oder auf die Führerscheinprüfung, wenn man weiß, dass man fahren kann. Die Corona-Krise muss uns alle vorsichtig werden und bleiben lassen. Keinen ist geholfen, wenn aus dem Zuhausebleiben im März und April jetzt ein Urlaub nach Verfassungsklage wird. Fahren Sie nach Hause, Herr Stenner!

Uwe Geertsen, Westerland