Leserbriefe

Wie will Hörnum das stemmen?





Zum Bericht „Hafen in Hörnumer Hand“, Ausgabe vom 7. Februar

Verantwortungsvolle Politik für die nachfolgenden Generationen geht sicher anders. Aber Konzepte und planvolles Handeln war bisher nie das Ding der AWGH. Natürlich ist der Hafen wichtig für Hörnum und auch für die gesamte Insel. Dennoch ist es dringend notwendig, dass verbindliche Entscheidungen erst dann getroffen werden, wenn dargelegt und beschlossen ist, wie die kleine und nicht gerade reiche Gemeinde Hörnum den Eigenanteil von mindestens (eher mehr) 4,5 Millionen Euro und den Betrieb des Hafens sicher stemmen will. Das fand nicht statt und es bleibt der Verdacht, dass die AWGH mitsamt dem Bürgermeister dafür längst das Schulgrundstück verschachert hat.

Wir als CDU wollen hier dem Bürger transparent gegenüber treten. Es geht hier um Entscheidungen von großer Tragweite und nicht eine Übernahme „mal eben so“. Das haben wir vor der Wahl gesagt und dazu stehen wir nach wie vor.

CDU-Fraktion Hörnum

Billige Kritik am Johanniterheim





Zum Bericht „Johanniter ziehen die Notbremse“, Ausgabe vom 1. Februar



Seit etwas über drei Jahren bin ich Bewohner des Johanniterheims in Westerland, und in den vergangenen Monaten habe ich daher Auslassungen des Herrn Schmidt zur Arbeit des Ordens auf Sylt verfolgt. Ich will es mal höflich ausdrücken: Das Ganze hat mich nicht unwesentlich verstimmt. Sowohl in den Printmedien als auch in den sozialen Netzwerken wird ein Bild unseres Johanneums gezeigt, das schlicht falsch ist.

Obwohl ich selbstverständlich von der fachlich-sachlichen Erfahrung des Herrn auf dem Gebiet der Altenpflege restlos überzeugt bin, grenzt es nahezu an Rufmord, was hier abläuft. Ich zitiere kurz sinngemäß aus einem der Facebook-Sätze vom vergangenen Jahr: Man sollte die Johanniter „zwingend von der Insel jagen..., um überhaupt wieder nachhaltig und sicher Pflegeplätze für unsere insularen Senioren aufrecht erhalten und vor allem neu erreichten [sic] zu können!“ - Für mich ist das billig, polemisch, degoutant.

Man sollte in derartigen Fällen nicht wortgewaltig und vollmundig großartige Negativ-Propaganda versprühen, sondern sich vor Ort schlau machen. Ich kann mich allerdings nicht entsinnen, Herrn Schmidt jemals hier im Johanneum gesehen zu haben. Wie kann er dann also beurteilen, wie dieses Haus funktioniert oder in welcher Atmosphäre wir leben? Vielleicht sollte er erst mal uns Bewohner ansprechen, mit dem Pflegepersonal reden oder mal ein paar Stunden zusehen, wie hier gearbeitet, ja geschuftet wird?

Wir wissen es alle: Der Pflegenotstand ist ein bundesweites Phänomen. Politik ist in Deutschland bekanntlich häufig nur noch Verwaltung von Mängeln; und in unserem Falle wird der effektive Umgang mit diesen Mängeln dem Johanneum allein überlassen, dessen Mitarbeiter jeden Tag und jede Nacht mit Stress, Ausnahmesituationen und dazu noch bösartiger Häme klarkommen müssen. Sie tun dies, soweit ich es beurteilen kann, nach bestem Wissen und Können. Darum bringt es uns allen herzlich wenig, wenn wir ständig lesen dürfen oder auch darauf angesprochen werden, was das Heim für ein mieser Laden ist. Wir brauchen wirklich nicht die ständige Negativ-Werbung aus persönlichem oder parteipolitischem Interesse; dem Haus jedenfalls und seinen Menschen hilft sie nämlich nicht!

Nur ein Letztes noch: Nein, dieser Beitrag ist kein bestellter Fake, er ist echt, und ich wurde dafür auch nicht mit einem Extrastück Torte am vergangenen Sonntag belohnt.

Peter Brüdgam, Westerland



Nicht alle Sylter wurden gefragt





Zum Bericht „Die gefühlte Fusion braucht noch Zeit“, Ausgabe vom 8. Februar



Vor 15 Jahren führte das Gefühl vieler Sylter, eine Insel zu sein, zur Gründung der Gruppe Bürger für Sylt als Einheit. Die Diskussionen mündeten in den Wunsch, dies auch politisch mit einer inselweiten Fusion aller Gemeinden zu erreichen. Wir warben in allen Gemeinden um die Abstimmungsmöglichkeiten der Bürger. Einzelne Bürgermeister wandten sich vehement gegen diese demokratische Meinungsabfrage. Sie bestimmten: Wir wollen keine Fusion und keine Abstimmung. Sehr schade, dass nicht alle Sylter abstimmen durften und bewiesen wäre was die Mehrheit wollte. Funktionsträger hängen an Posten – das war ein großes Hindernis der Fusion. Bürger, die abstimmten, sahen die Vorteile unvoreingenommener und stimmten in Mehrheit für die Fusion.

So wie sich die Insel in den Jahren seit der Fusion entwickelt hat, ist die Notwendigkeit der gesamtinsularen Zusammenarbeit noch größer geworden. Zukunftsfragen wie Verkehr, Schulen, Wohnen müssten die Sylter gemeinsam angehen, wollen wir das Feld nicht komplett Einzelinteressen und finanzstarken Investoren mit ihrem Heer von Anwälten überlassen.

Edda Raspé, Morsum

Gründungsmitglied der

Bürger für Sylt als Einheit