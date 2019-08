Lempfuhl zeigt Bilder seiner Sylter Malreise

von shz.de

01. August 2019, 14:07 Uhr

Westerland | In der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland findet vom 2. – 30. August die Ausstellung „Malreise nach Sylt“ des Künstlers und Norddeutschen Realisten Christopher Lehmpfuhl statt.

Lehmpfuhl absolvierte von 1992 bis 1998 ein Studium der Malerei an der Hochschule der Künste in Berlin bei Professor Klaus Fußmann als Meisterschüler. Am 11. Oktober 2019 wird ihm in Hamburg der Wolfgang-Klähn-Preis verliehen.

Die Bilder von Christopher Lehmpfuhl sind mit seinen Händen und unter freiem Himmel gemalt – „Plein Air Malerei“. Für diese Ausstellung in der Stadtgalerie „Alte Post“ in Westerland arbeitete er im April 2019 auf Sylt. In dieser Zeit sind die neuen Bilder entstanden, die nun zu sehen sein werden. Die Ausstellung wird am heutigen Freitag um 18 Uhr vom Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt, Peter Schnittgard, eröffnet.



Öffnungszeiten: Mo.- Fr. von 11-14 Uhr und 15-18 Uhr, Sa 11- 14 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. 0175/ 880 43 22