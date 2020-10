Lauftag an der Boy Lornsen Schule

Avatar_shz von ago

19. Oktober 2020, 17:39 Uhr

Tinnum | In der letzten Woche vor den Ferien waren die Schüler und Schülerinnen der Boy Lornsen Schule besonders aufgeregt. Galt es doch beim Lauftag 2020 unter Beweis zu stellen, über 15, 30 oder 60 Minuten durchzuhalten und gegen „den inneren Schweinehund“ zu bestehen. Veranstalter der Aktion sind das Ministerium für Bildung und Wissenschaft des Landes Schleswig-Holsteins, die AOK Nordwest und der Schleswig-Holsteinische Leichtathletikverband. Coronabedingt fand die Veranstaltung innerhalb der Kohorten und an anderen Wochentagen statt. Insgesamt wurden vier Urkunden in Silber vergeben, der Rest der 101 Schüler schaffte Gold. Damit zeigten die vielen Laufwunder der Boy-Lornsen-Schule wie sportlich ihre Grundschule ist.