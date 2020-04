sylter bauprojekte : Lanserhof eröffnet 2021

Internationales Interesse ist jetzt bereits groß.

23. April 2020, 13:54 Uhr

„Wir sind auf Sylt mehr als glücklich“, sagt Christian Harisch mit Blick auf seine Baustelle: den Lanserhof in List. Klar mussten auch hier Cornona bedingt besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, gab und gibt es Verzögerungen, zum Beispiel bei der Lieferung von Reet aus China. „Aber wir mussten die Baustelle nie ganz schließen“, lässt ein hörbar erleichterter Christian Harisch auf Nachfrage wissen.

Der Baufortschritt entspricht nach Auskunft des Bauherrn immer noch dem Zeitplan, auch wenn man das ursprünglich für Ende des Jahres geplante Soft-Opening gestrichen hat. „Wir wollen nichts überstürzen, weiß doch heute kein Mensch, wann und wie der Tourismus wieder uneingeschränkt durchstarten darf“. Für den Österreichischen Hotelier und Lanserhof-Gründer geht es darum, „die Bauarbeiten weiterhin in dieser Taktung und Qualität durchführen zu lassen“.

Als wichtigste Etappe gilt jetzt auf der Lanserhof-Baustelle die Fertigstellung der letzten beziehungsweise obersten Betondecke. „Das ist ein Schlüsselstück der Großbaustelle, denn hier werden alle Leitungen zusammengefasst und kommt später das Reetdach“. Wenn das fertig gestellt ist, wird man auch von unten, also von der Straße aus, den Lanserhof erkennen können - als imposante Reetfläche, die sich in die Düne schmiegt. Bisher lässt sich der Baufortschritt vom Dorf aus nur erahnen, was immer wieder zu der Vermutung führte, es würde sich in der Grube nicht wirklich viel bewegen. „Das Gegenteil ist der Fall“, freut sich Christian Harisch. „Bei allen Schwierigkeiten, die es beispielsweise beim Transport des Spezialbetons für die Decken gab, durch ungünstige Wetterbedingungen, mit denen wir immer mal wieder zu kämpfen hatten, und natürlich auch bei der ein oder anderen Überraschung, die bei einer solchen Megabaustelle nie auszuschließen sind, haben wir doch alles im Allem sehr viel Glück gehabt und sind entsprechend froh und optimistisch, was die weitere Entwicklung des Lanserhofs auf Sylt betrifft“.

Ende Mai soll die Schlussdecke gegossen sein, im Sommer dann das Reetdach sichtbar werden und dann die aufwendigen Innenausbauten beginnen. „Schon jetzt ist das internationale Interesse am Sylter Lanserhof groß. Schließlich wird das nicht irgendein Hotelbau, sondern eine sicher einmalige Architektur - man darf ohne Übertreibung sagen, es wird ein spektakulärer Bau“.