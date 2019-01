Inselgeschichte : Lange Reise eines alten Sylter Löschwagens

Seit 35 Jahren ist der knallrote Mercedes in Stuttgart im Dienst. Jetzt wird der von Sylt stammende Oldtimer verkauft.

von shz.de

15. Januar 2019, 17:01 Uhr

Hörnum | Noch immer sieht der einstige Löschwagen der Freiwilligen Feuerwehr Hörnum sehr gut aus. Seit rund 35 Jahren steht das Fahrzeug in einer Werkhalle der Stuttgarter Firma Sika, es wird nur noch selten bewegt. Der knallrote Lack ist zwar ein bisschen matt, viel Rost hat das Fahrzeug aber nicht angesetzt. Die Ausstattung ist komplett, viele Geräte sind so alt wie der Wagen selbst, die Wasserpumpe zum Beispiel. Der Motor springt sofort an – und blubbert dann wie anno dazumal.

Das Fahrzeug war von 1966 bis Mitte der 80er Jahre im Inselsüden im Einsatz. Der Kommandant der Hörnumer Floriansjünger, Dieter Mordhorst, kann sich noch gut und mit einem Lächeln im Gesicht an das TLF 16/25 erinnert. TLF steht für Tanklöschfahrzeug, die Ziffer 16 für die Leistung der Pumpe, nämlich 1600 Liter pro Minute. Die 25 für 2500 Liter Volumen des Wassertanks. Mercedes hat den Wagen 1113 genannt. Die 11 steht für das zulässige Gesamtgewicht von elf Tonnen und die 13 für 130 PS, obgleich der Sechs-Liter-Dieselmotor dieses Wagens laut Fahrzeugschein sogar 150 PS leistet.

„Ein schönes Auto“, sagt Mordhorst, selbst Jahrgang 1963. Er ist seit 1974 bei der Hörnumer Feuerwehr, damals trug der Wagen das Kennzeichen NIB-221. NIB, das stand für Niebüll. Der so genannte Kurzhauber – ein bulliger Mercedes mit kurze Motorhaube – sei unter anderem bei einem legendären Großbrand in Westerland 1981 im Einsatz gewesen: Ein Mann hatte das Haus seines Vaters angezündet, erzählt Mordhorst. Und beim ersten Brand der heutigen Kultkneipe „Sansibar“ im Jahr 1982 leistete der Hörnumer Löschwagen ebenfalls gute Dienste.

Seit 1984 trägt der Wagen allerdings das Kennzeichen S-HP 2724. Aus dem Sylter wurde damals ein Stuttgarter. Klaus Magerl ist der stellvertretende Komandant der Sika-Betriebsfeuerwehr. Und er weiß, wie der Wagen einst von Hörnum nach Stammheim gekommen ist. Der Kfz-Mechaniker Klaus Bürgemeister sei damals zusammen mit einem Sika-Kollegen mit dem Zug nach Sylt gefahren und habe das Feuerwehrauto persönlich abgeholt.

Zwei Tage lang habe die Rückfahrt der beiden Männer gedauert, das TLF schafft nämlich nur maximal Tempo 80. Laut Kaufvertrag vom 18. August 1984, der vom damaligen Hörnumer Bürgermeister unterschrieben worden ist, hat die Firma Lechler-Chemie – diese wurde später von Sika übernommen – für das gebrauchte Fahrzeug 12.000 D-Mark bezahlt. 12.000 Mark waren damals kaufkraftbereinigt sicherlich mindestens so viel wert wie heutzutage 12.000 Euro.

Bis 2007 war der alte Hörnumer Löschwagen das erste Feuerwehrfahrzeug bei Sika. Atilla Böhm, heute Fuhrparkleiter des Unternehmens, erinnert ich sich noch gut an seine ersten Jahre nach seiner Ausbildung und erzählt, dass er von Mitte der 80er Jahre bis 1990 als Mitglied der Betriebsfeuerwehr regelmäßig mit dem TLF 16/25 unterwegs gewesen sei, allerdings ausschließlich auf dem Werksgelände. Oft seien er und die Kameraden zu Fehlalarmen ausgerückt, etwa weil ein Feuermelder versehentlich Alarm geschlagen hatte. Letztmals bei einem wirklichen Einsatz ist das Fahrzeug im Jahr 2006 gewesen: Ein Arbeiter hatte im Freien geschweißt, ein Baum in der Nähe bei dieser Aktion Feuer gefangen.

Seit rund zwölf Jahren ist der einstige Hörnumer Mercedes nur noch das Zweitfahrzeug der Betriebsfeuerwehr. Kommandant Tobias Waldbauer sagt, das Tanklöschfahrzeug sei bei Firmenfeiern der Star der Veranstaltung. Die Kinder der Mitarbeiter wären immer ganz wild darauf, mit dem Oldtimer eine Runde zu drehen. Übermäßig viel bewegt worden ist das Auto jedoch nicht, es hatte beim Kauf 1984 rund 8000 Kilometer auf dem Tachometer, heute zeigt das Instrument 10.732 Kilometer.

Jetzt also heißt es bei Sika Abschied nehmen. Der Wagen wird verkauft. Er sollte 4000 bis 5000 Euro einbringen, schätzt Waldbauer. Ein Händler aus Fulda habe bereits Interesse bekundet. Aber auch ein paar Sika-Mitarbeiter hätten angefragt. Sicher sei jedenfalls eins: Das schöne Auto mit der imposanten Haube kommt keinesfalls in die Schrottpresse, sondern in die Hände eines Liebhaber, der es restauriert.

Tüv hat der Wagen schon länger nicht mehr, der neue Besitzer wird es deshalb mit einem Tieflader abholen müssen. Waldbauer sagt, es sei durchaus möglich, aus dem Feuerwehrauto ein schmuckes Wohnmobil zu machen. Noch sind auf der Ladefläche der 2500-Liter-Tank, die Pumpe und die Schläuche untergebracht. Wenn der neue Besitzer aber alles ausbaut, dann sollte locker eine geräumige Schlafkabine in den alten Hörnumer Löschwagen passen.





Martin Tschepe ist Redakteur der Stuttgarter Zeitung und ist von 1971 bis 1974 in Hörnum zur Schule gegangen.