Sylter Party : Lange Nacht der Sylter Unternehmer

Rund 400 Gäste feierten und tanzten im Wenningstedter Kursaal.

von Ralf Henningsen

09. Februar 2020, 20:33 Uhr

Wenningstedt | Ob enge Neonleggins oder weite Batikshirts – Hauptsache bunt und glitzernd: Bei der 90er-Party des Vereins Sylter Unternehmer (SU) am Sonnabend im Wenningstedter Kursaal hatten viele der rund 400 Gäste ganz tief in den Kleiderschrank gegriffen. Und sie tanzten und feierten bis in die frühen Morgenstunden.

DJ Manis alias Marco Nissen aus Rantum spielte fast nur die Tophits der 90er Jahre – ein Garant für gute Stimmung und eine stets gut gefüllte Tanzfläche. Für Getränke und kleine Leckerbissen sorgte das Team von Möllers Anker aus Hörnum, dessen Tresen ebenso pausenlos dicht bedrängt war.

Nach 2019 fand die SU-Party bereits zum zweiten Mal im Wenningstedter Kursaal statt. Das Konzept hat sich bewährt und lockte vor allem viele junge Insulaner und Gäste ins „Haus am Kliff“.

„Ich wusste bis heute Mittag nicht, was man in den 90er Jahren angezogen hat“, bekannte der stellvertretende SU-Vorsitzende Carsten Kerkamm in seiner Begrüßung. Ein Freund habe ihn aufgeklärt – Turnschuhe, Jeans, bedrucktes T-Shirt. „Viele haben sich heute Abend sehr bunt gekleidet, das ist wirklich toll.“ Die 90er Jahre seien für ihn der Inbegriff von Freiheit. „Gerade in der heutigen Zeit sollten wir uns erinnern an die Freiheit, die Wende von 1989/90, die Freiheit für den Ostblock, für unsere Freunde und Mitbürger in den neuen Bundesländern, die sich dort friedlich die Freiheit erkämpft haben.“

Einen besonderen Dank richtete Kerkamm an die Gemeinde und den Tourismusservice Wenningstedt-Braderup, „weil wir wieder kommen durften und hier feiern dürfen.“

Der Dank für die Organisation der SU-Party richtete sich an die Projektgruppe des Vereins, bestehend aus Cornelia Scheibe, Kirsten Vahl-Voss, Karl Max Hellner, Simone Hogrebe, Jens Nikolei, Dirk Marzin, Tom Langmaack, Danica Jansen und Mike Martens. „Vielen Dank an Euch alle, dass ihr das heute möglich gemacht habt.“

Kaum hatte Kerkamm das Mikrofon abgelegt, drehte DJ Manis die Musik auf: „Here comes the hot stepper“ dröhnte es aus den Lautsprechern, ein Tophit von 1994. Und sofort drängte sich das heiß steppende Partyvolk auf die Tanzfläche...