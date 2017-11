Von Sylt in den Rheingau : Lange Fahrt für eine Vorspeise

vergrößern 1 von 3 Foto: sti 1 von 3





von Michael Stitz

erstellt am 25.Nov.2017 | 05:17 Uhr

Der Wecker schrillt kurz vor sechs Uhr. Jörg Müller weiß, dass er gut frühstücken sollte, um den bevorstehenden Tag gestärkt und konzentriert bestehen zu können. Er will von Sylt nach Kiedrich in den Rheingau fahren. Die Organisatoren der international bekannten und von entsprechenden Gästen besuchten Riesling-Gala haben ihn gebeten („nein, überredet“), einen Gang bei dem Groß-Event zu präsentieren. Erwartet werden über 650 kulinarisch anspruchsvolle Gourmets und Wein-Experten.

Die gut 700 Kilometer Fahrstrecke wird anstrengend. In seinem komfortablen SUV muss Jörg Müller neben Kleidung für zwei Tage diverse Kühlboxen einladen, in denen die Arbeit von fast einer Woche wohl verpackt lagert. In den Boxen warten gut 50 gleichmäßig 10 Zentimeter im Durchschnitte messende Rollen mit Gänseleberparfit, ummantelt mit zartem Baumkuchen. Insgesamt rund 50 Kilogramm. Des weiteren etliche Kilo fein gewürfelte Äpfel und zu kleinen Würfeln geschnittenes Riesling-Gelee.

Beim Verladen der knapp 100 Kilogramm, die die gesamte Menge der Lebensmittel ergeben, hilft dem 70-jährigen Koch sein junger Kollege Jonas Rödiger. Der 27-Jährige ist seit gut einem halben Jahr im Sylter Restaurant Jörg Müller als Jungkoch, als Commis de Cuisine, wie es in der Küchensprache heißt. „Ich wollte unbedingt diese Art von Küche kennen lernen“, begründet Jonas seinen Entschluss, sich nach der Lehre in einem „guten, aber einfachen Restaurant“ aus dem Süden Deutschland bei Jörg Müller zu bewerben. Jonas wird mit nach Kiedrich fahren, um seinen Chef bei der Riesling Gala zu unterstützen. „Drauf habe ich große Lust“, antwortet Jonas spontan auf die Frage, warum er seinen freien Tag für die Aktion opfert. „Ich lerne sehr viel dabei“. Jonas will „von den Besten lernen“. So ist er zu Jörg Müller gekommen, „weil seine klassische Küche immer noch Maßstäbe setzt“.

Es hat viel geregnet. Etliche Baustellen, Umleitungen und Staus haben die Fahrt von Sylt nach Wiesbaden verlängert. Jörg Müller ist mit einer erstaunlichen Wachheit die gesamte Strecke gefahren. Zeigte sich in keinem Moment müde, gereizt oder unter Druck. Wenn man mit ihm spricht, erstaunt die Gelassenheit, ja gleich bleibende Freundlichkeit und Geduld, die dieser Mann ausstrahlt. Vielleicht eine der Grundvoraussetzungen, wenn man in der Hektik und Anspannung einer Gourmetküche den Überblick bewahren will ...

Er war gerade mal 25 Jahre alt, als der kulinarisch leidenschaftlich interessierte Kunststoff-Fabrikant Adelbert Schmitt ihn nach Wertheim holte, um Müller als Küchenchef in seinem neugegründeten Hotel-Restaurant „Schweizer Stuben“ einzustellen. Unter Jörg Müller wurden die Schweizer Stuben zum 2-Sterne-Restaurant, zum Sehnsuchtsort für Gourmets – und zur Talentschmiede für junge Köche. Einer von ihnen war sein jüngerer Bruder Dieter, ein anderer der heute als Fernsehkoch bekannte Johan Lafer. In München hatte sich in den frühen 1970er Jahren auch Eckhardt Witzmann einen herausragenden Namen erkocht – und plötzlich berichteten die Medien vom „Deutschen Küchenwunder“.

Dieses „Wunder“ ist Anlass für Müllers Reise nach Kiedrich, denn die vor 28 Jahren ins Leben gerufene Riesling Gala steht unter dem Motto „Deutsches Küchenwunder“. Nimmt man Jörg Müllers Eintritt als Küchenchef in die Schweizer Stuben, dann ist es dieses Jahr genau 45 Jahre her als in Deutschland die Feinschmeckerei entdeckt, gefeiert und medial zum großen Thema wurde.

Aber nicht nur in der Küche herrschte in den 1970er Jahren Aufbruchsstimmung, auch in den deutschen Weinbergen. Junge deutsche Winzer bewiesen, welche herausragenden Weine auf ihren Bergen geerntet, welche Qualitäten aus diesen Trauben gekeltert werden können.

Der Rheingau und der Riesling spielen dabei eine besondere Rolle. Auch ein Grund für die Riesling Gala, die Küchenhelden von damals zu feiern. Für Jörg Müller gab aber vor allem ein Mann den letzten Motivationsschub, sich die lange Reise anzutun: sein ehemaliger Kochkollege aus den Schweizer Stuben Egbert Engelhardt. Wie fast alle ehemaligen Köche der Schweizer Stuben, hat Egbert Engelhardt eine erfolgreiche Karriere als Sterne-Koch erlebt, gilt aber auch als wahres Organisationsgenie. Er ist Gründer der Riesling Gala, die er allen Unkenrufe zum Trotz zu einer der weltweit renommiertesten und größten Wine & Dine-Events entwickelt hat.

Es war der Schlafsaal der Mönche, das Laiendormitorium im Kloster Eberbach, in dem sich endlos lange Tischreihen hinziehen. Weiße Decken, gekonnt gefaltete grüne Stoffservietten, perfekt polierte Weingläser, kalligrafisch beschriftete Tischkarten, elegantes Besteck und mit einem kunstvollen Aquarell bemalte Brotteller verwandeln den gotischen Saal in eine Genuss-Arena. Zwei Stockwerke tiefer sind 670 große, weiße Porzellanteller auf langen Tische aufgereiht. Sie warten auf Jörg Müllers getrüffeltes Gänseleberparfit im Baumkuchenmantel mit Apfelsalat und Riesling-Gelee.

Seit 9.00 Uhr sind Jörg Müller und Jonas Rödiger in der Küche. Um 12:45 Uhr soll der Gang abgerufenen werden. Jetzt läuft die Zeit. Müssen die Parfit-Rollen in sehr gleichmäßige Scheiben geschnitten, der Apfelsalat noch mit frisch geschlagener Sahne verrührt, die Gelee-Würfel zu einem Zeitpunkt aus der Kühlung genommen werden, dass sie noch ihre Form auf dem Teller behalten, wenn sie serviert werden. Die Parfit-Rollen will Jörg Müller alleine schneiden – aus Angst, es könnte dabei sonst zu verlustreichem Verschnitt kommen. Mittlerweile füllt sich die Küche mit weiteren Köchen, die als Unterstützer den eingeladenen Küchenchefs im Laufe des gesamten 6-Gang-Menüs zur Seiten stehen werden. Jörg Müller richtet einen Teller exemplarisch an. Dann kommt Bewegung in den Raum, wird mit Konzentration und Präzision ein Teller nach dem anderen mit den geforderten Komponenten belegt.

Wir sind sehr stolz und froh, dass wir auf unseren Riesling-Gala in diesem Jahr das deutsche Küchenwunder mit den Köchen, die es ausgelöst haben, feiern dürfen“, begrüßt Wilhelm Weil die Gala-Gäste, die für ihre Teilnahme 230 Euro zahlen mussten und jetzt schon jubeln, weil sie das Menü gelesen und die ersten Top-Rieslinge probiert haben. Wilhelm Weil gehört selbst zu den Star-Winzern, zu den Namen, die weltweites Renommee genießen. Sein Weingut Robert Weil kann auf eine 150-jährige Tradition mit vielen internationalen Auszeichnungen und beachtlichen Umsätzen verweisen. Weil ist sicher Motor der Riesling Gala, lässt aber auch zahlreichen anderen Top-Riesling-Produzenten den Raum zur Präsentation ihrer Gewächse. Für Freunde des deutschen Rieslings ist die Gala deshalb ein berauschendes Eldorado. „Aber so viele Gäste wie in diesem Jahr hatte wir noch nie“, stellt Egbert Engelhardt fest und weiß auch den Grund: „Der Auftritt und die Kochkunst der Köche, die für das deutsche Küchenwunder stehen“.

Dieses Wunder ist dann auch immer wieder Thema, wenn der Moderator der Gala, der eigentlich als Fußballkommentator bekannte Béla Réthy die Köche auf die Bühne holt. Ob es denn schwer gewesen sei, die Deutschen von der Nouvelle Cuisine zu überzeugen, will Réthy wissen. „Nein, sie haben darauf gewartet“, antwortet Müller in der ihm eigenen Art, die keine großen Worte, keine blumigen Beschreibungen und schon gar keine Selbstbelobigung kennt. Jörg Müller ist zum Zeitpunkt der Befragung erschöpft. Sein Parfait war der erste von sechs Gängen. Eine Vorspeise, über die ein australischer Journalist am Tisch spontan sagt, „jetzt weiß ich, welches Wunder gemeint ist“. Nachdem die fast sauber geleckten Teller abgeräumt sind, ertönt fanfarenhafte Musik. Zu der zieht Jörg Müller – gefolgt von Jonas Rödiger – unter begeistertem Applaus durch die hunderte Meter langen Gänge zwischen den Speisetafeln zur Bühne, auf der Béla Réthy wartet …

Für die Gäste folgen dann weitere Köstlichkeiten von den ehemaligen Schweizer-Stuben-Köchen. Serviert Dieter Müller Curry-Zitronensuppe mit Jacobsmuschel, Egbert Engelhardt lässt gegrillten Hummer bringen, Burkhard Schock Perlhuhnbrust auf Polenta, Hans Stefan Steinheuer Reh mit Nusskruste und Topfenknödel und Johan Lafer eine Mousse von der Rheingauer Quittte. „Darüber muss ich unbedingt in meiner Heimat berichten“, verkündet der australische Journalist, um dann über das „German Miracle“ zu philosophieren.



„Es ist Leidenschaft für die Qualität, die gutes Essen haben sollte – und es ist harte Arbeit, diese Leidenschaft jeden Tag auf hohem Niveau zu befriedigen“, wird Jörg Müller auf der Rückfahrt auf die Frage antworten, wie man diesen Job durchhält, wenn man schon seit dem 14. Lebensjahr in der Küche steht? Und nein, er hat nie bereut, diesen Beruf gewählt zu haben. So wenig wie er den Abschied aus den Schweizer Stuben nie bereut hat. Dann kam Sylt.

„Die Insel war ein Glücksfall“, sagt Jörg Müller. Im Laufe des Gespräches wird klar, dass er diese Feststellung nicht nur beruflich meint. Viel wichtiger scheint ihm eine andere Tatsache: „Auf Sylt hab’ ich meine Barbara kennen gelernt“, sagt er leise, um dann noch zu erzählen, wie sehr er sich darüber freut, dass Tochter Jane gemeinsam mit ihrem Mann das von Jörg und Barbara Müller aufgebaute Unternehmen weiterführen werden. Doch nicht nur für Jörg Müller war Sylt ein Glücksfall – auch für Sylt war es Glück, dass mit Jörg Müller einer der besten deutschen Köche erkannte, dass auf dieser Insel gute Küche gefragt sein kann.