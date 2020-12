Gemeinde Wenningstedt: : Landrat stoppt Beraterverträge

Wenningstedt muss bei allgemeinen Aufgaben auf die Inselverwaltung zurückgreifen.

von Ralf Henningsen

22. Dezember 2020, 18:15 Uhr

Wenningstedt | Die Kommunalaufsicht hat mit sofortiger Wirkung die Tätigkeit von Joachim Rück für die Gemeinde Wenningstedt-Braderup und das Amt Landschaft Sylt untersagt. Die vorliegenden Beraterverträge seien rechtswidrig, heißt es in einer Mitteilung des Landrats an die Amtsvorsteherin und Wenningstedt-Braderups Bürgermeisterin Katrin Fifeik.

Die Kommunalaufsicht kritisierte einen Beratervertrag, den die Gemeinde Wenningstedt-Braderup am 1. August 2012 geschlossen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Joachim Rück nach 46 Jahren in der Verwaltung in den Ruhestand verabschiedet worden. Zuletzt war er als Leiter des Rechtsamtes und leitender Verwaltungsbeamter für das Amt Landschaft Sylt tätig. Mehrere Sylter Amtsgemeinden erklärten damals, den erfahrenen Verwaltungsfachmann als Berater weiterbeschäftigen zu wollen.

Gegenstand des Vertrages mit der Gemeinde Wenningstedt-Braderup sei die „beratende Betreuung der Sitzungen der Gemeindevertretung, Vorbereitung der Tagesordnung, Einholen und Fertigung von Vorlagen, Teilnahme an Sitzungen, Nachbereitung der Sitzungen“ gewesen, heißt es in der Mitteilung der Kommunalaufsicht vom 15. Dezember, die unserer Zeitung vorliegt. „Dies ist jedoch Aufgabe der vom Amt in Anspruch genommenen Verwaltung.“

Auch nach einem Folgevertrag vom 1. Januar 2014 sollte Rück die Gemeinde auf Anforderung zu „projektbezogenen und allgemeinen, kommunalen oder verwaltungsmäßigen Fragen“ beraten. Allgemeine, kommunale und verwaltungsmäßige Aufgaben seien aber eindeutig Sache der zuständigen Verwaltung. Allerdings stehe es „zweifelsfrei jeder Gemeinde frei“ und sei von der kommunalen Entscheidungshoheit gedeckt, wenn sie sich zu bestimmten Themen die fachliche Expertise von externen Beratern einholt – also zum Beispiel von Architekten, Anwälten oder Mediatoren – sofern sich die gesetzlich zuständige Amtsverwaltung zur Beantwortung dieser Fragen nicht in der Lage sieht. Die klassischen Kernaufgaben einer öffentlichen Verwaltung einem privaten Dritten zu übertragen, widerspreche jedoch der Rechtsordnung.



Klassische Aufgaben der Verwaltung





Grundlage dafür sei nicht nur die Zuständigkeit, sondern auch der Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Die amtsangehörige Gemeinde Wenningstedt-Braderup zahle bereits mit der Amtsumlage für die Betreuung. „Durch den Vertrag mit Herrn Rück bezahlt sie zweifach für diese Leistung.“

Auch der Vertrag des Amtes Landschaft Sylt enthalte Aufgaben wie die beratende Geschäftsführung für den Amtsausschuss, Geschäftsführung für Bürgermeisterdienstversammlungen, tagesaktuelle Pflege des Posteingangs und die Sitzungsbetreuung – nach Einschätzung der Kommunalaufsicht „klassische Kernaufgaben einer Amtsverwaltung“, für die „auch keine externe Expertise überhaupt“ gefragt sein müsste.

Die Beraterverträge mit den Gemeinden List und Kampen lägen in Husum bislang nicht vor, so dass deren Rechtmäßigkeit nicht einzuschätzen sei.

Der Kreis beanstandet allerdings nicht die den Verträgen zugrundeliegenden Beschlüsse, die Jahre zurückliegen. „Mit sofortiger Wirkung“ dürfe Rück aber nicht mehr als Berater für allgemeine Verwaltungstätigkeiten der Gemeinden oder des Amtes an Sitzungen teilnehmen, allgemeine Verwaltungstätigkeiten ausführen, unbegründet an nichtöffentlichen Sitzungen teilnehmen oder Zugang zu nichtöffentlichen Unterlagen erhalten.

Die Kommunalaufsicht verlangt, dass die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten sofort von der Gemeinde Sylt übernommen werden. Das Amt Landschaft Sylt soll mit seinen Gemeinden eine „Exit-Strategie“ aus dieser Vertragssituation entwickeln, um bis spätestens Juni 2021 einen rechtskonformen Zustand zu erhalten. Dazu schlägt der Landrat ein Gespräch zwischen Kommunalaufsicht, Amt Landschaft Sylt und Gemeinde Sylt im Februar nächsten Jahres vor.

Schließlich überlässt es die Kommunalaufsicht den Gemeinden zu prüfen, ob ein Vertrag unter anderen Voraussetzungen möglich und gewollt ist. Denkbar seien „Verträge für spezielle, befristete und nicht allgemeine Verwaltungstätigkeiten (zum Beispiel Projektleiter) oder aber auch eine (geringfügige) Beschäftigung bei der Gemeinde Sylt für allgemeine Verwaltungstätigkeiten.“



Anfrage aus der Gemeindevertretung





Auslöser für die Stellungnahme vom Kreis war eine Anfrage der Wenningstedter Gemeindevertreterin und Fraktionsvorsitzenden Ilka Köchy-Winter (Fraktion Bündnis) vom September. „Ein Mitglied der Gemeindevertretung hat bei der Kommunalaufsicht angefragt, ob das umfassende Engagement von Herrn Rück rechtmäßig ist“, bestätigte Kreispressesprecher Hans-Martin Slopianka. „Daraufhin haben wir, wie üblich, zunächst die Gemeinde um Stellungnahme gebeten.“