Ladestraße: Hier bitte nicht mehr parken

26. Januar 2020, 16:19 Uhr

Keitum | Weil Sylt-Pendler während der Bahnbauarbeiten im November ohne Extra-Parkplatz auskommen mussten, hatte die Bahn das Parken an der Ladestraße am Keitumer Bahnhof ermöglicht. Die Bauarbeiten sind seit zwei Monaten abgeschlossen, viele Pendler aber noch nicht in ihre alten Parkgewohnheiten zurückgekehrt. Die Gemeinde weist darum darauf hin, dass die Ladestraße nicht als dauerhafter Parkraum vorgesehen war: „Das Parken dort war lediglich ein Entgegenkommen für die Pendler“, betonten Bürgermeister Häckel und der stv. Vorsitzende Jan Junge im Ortsbeirat. Nach der Übergangszeit müsse damit nun Schluss sein: „Der ständige Parkverkehr gehört nicht in den Keitumer Ortskern“, erklärte Junge.