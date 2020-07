Kuscheltiere & Wein

Alpakas sind domestizierte Kamele aus den südamerikanischen Anden, welche mit den Lamas eng verwandt sind. Sie wurden wegen ihrer Wolle gezüchtet und haben in den letzten Jahren einen Kultstatus als Therapie-Tiere bekommen. Sozusagen der Delphin für Nichtschwimmer. Was das Ganze mit Wein und Concept Riesling zu tun hat? Ich erzähle Euch die Geschichte:Seit einiger Zeit tauchte es immer wieder mal auf, dieses Gerücht. Es gäbe Weingüter, welche geführte Alpaka-Touren durch die Weinberge anbieten würden. So ein Quatsch, wer macht denn sowas? Wir lächelten darüber, machten Witze, aber so ganz vergessen konnten wir es nicht. Dann kam Corona und für mich startete ein Online Wine-Tasting-Marathon. Über 50 davon habe ich moderiert in der Zeit des Lockdowns. Zunächst als Running Gag tauchten die Alpaka Touren immer wieder in den Proben auf. Alle lachten, alle fanden es witzig und jeder hatte einen virtuellen Alpaka-Background bei Zoom. Doch so langsam wurde der Gag zu einem Symbol. Wenn Corona eines Tages vorbei sei, dann würden wir uns treffen und bei ein paar Flaschen Wein mit den kuscheligen Tierchen durch die Reben wandern. Ein Symbol für Freiheit und für die neuen Freundschaften, die in den allabendlichen Weinrunden vor den Bildschirmen entstanden waren. Und so kam es, dass ich mit meinem Mitarbeiter und Sommelier-Buddy Nico, ein paar Winzern und Gästen der Online Proben an einem Freitagnachmittag bei brütender Hitze mit einem Glas Riesling in der Hand in einem rheinhessischen Weinberg standen und darauf warteten, dass man flauschige Kuscheltiere an der Leine zu uns brachte. Was tatsächlich der Fall war. Gleich vier knuddelige Alpakas kamen um die Ecke und alle waren entzückt. Die Wanderung führte uns für fast zwei Stunden über einen Weinwanderweg mit tollem Ausblick auf den Weinort Alzey-Weinheim, wo sich das Weingut Heiligenblut befindet. Die Alpakas sind niedlich, aber manchmal auch etwas störrisch. Sie laufen nur in einer gewissen Gruppenformation und immer wieder wird zum grasen Halt gemacht. An die Reben gehen sie dabei nicht, für sie ist nur das Gras darunter interessant. So muss man immer wieder mal stehenbleiben um sie zu liebevoll motivieren. Viele sagen, dies wirke beruhigend. Wir fanden es toll, weil man dann immer sein Glas mit Kabi nachfüllen konnte. Fazit nach zwei Stunden Weinwandern mit Alpakas: Es macht tatsächlich Spaß. Für Eltern, welche mit ihren Kindern im Weingebiet unterwegs sind, ist es eine absolute Empfehlung. Ebenso für Erwachsene wie Nico und mich, welche auf so verrückte Dinge stehen. Ich würde es jederzeit wiedermachen, gerne auch mit dem Riesling Kabinett von Heiligenblut im Glas. Aber vielleicht würde ich mir für das nächste Mal einen Tag aussuchen, an dem es nicht über 30 Grad im Schatten sind. Danke an das Weingut Meister für die Alpakas, das Weingut Heiligenblut für die Organisation und den Vino und an die Verrückten, die das mit Nico und mir durchgezogen haben.